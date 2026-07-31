'कॉकरोच जनता पार्टी'ची पाकिस्तानात क्रेझ! पाकमध्येही 'कॉकरोच पार्टी', देशाच्या गृहमंत्र्यानेच सरकारला दिला 'हा' इशारा

Pakistan youth rebellion: भारतामध्ये झालेल्या तरुणांच्या तीव्र आंदोलनांचा धसका आता पाकिस्तानातही घेतला जात असल्याचे दिसून येत आहे. पाकिस्तानात नव्याने ‘कॉकरोच पार्टी’ लाँच झाली आहे. तरुणांच्या या संघटनेमुळे तेथील सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी देशातील बिघडलेल्या व्यवस्थेवर तीव्र चिंता व्यक्त करत, देशात मोठे बंड होऊ शकते, अशी भीती जाहीरपणे व्यक्त केली आहे..इन्स्टाग्रामवर लाखांहून अधिक फॉलोअर्सभ्रष्टाचार आणि पारंपरिक राजकीय घराण्यांच्या मक्तेदारीविरोधात पाकिस्तानातील तरुणांनी हे नवे आंदोलन सुरू केले आहे. नुकत्याच लाँच झालेल्या या पक्षाच्या इन्स्टाग्राम पेजवर अल्पावधीत १,१२,००० हून अधिक फॉलोअर्स जोडले गेले आहेत. "पाकिस्तान हा येथील सामान्य जनतेचा आहे, भ्रष्ट माफियांचा नाही," अशी घोषणा या ग्रुपने दिली असून ते पारदर्शक कारभार आणि लोकशाही बदलांची मागणी करत आहेत..FDA Raid: एफडीएच्या छाप्यात मोठा खुलासा! नागपुरात गर्भपाताच्या औषधांचा बेकायदा साठा जप्त; डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री...गृहमंत्री नक्वींचा स्वतःच्याच सरकारला इशारापाकिस्तानच्या ढासळलेल्या आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी स्वतःच्याच सरकारला सतर्क केले आहे. एका परिषदेत बोलताना त्यांनी देशाच्या आर्थिक अपयशाची जाहीर कबुली दिली. नक्वी म्हणाले, "तुम्ही त्यांना तरुण म्हणा, कॉकरोच म्हणा किंवा काहीही म्हणा; पण हे कॉकरोच जर एकत्र आले, तर ते संपूर्ण व्यवस्था उलटवून टाकतील. त्यांना न्याय, गुणवत्तेवर आधारित नोकऱ्या आणि सरकारी क्षेत्रांत समान संधी हवी आहे. दुर्दैवाने आपण आपल्या तरुणांना हे देऊ शकलेलो नाहीत.".Pune Drugs Crackdown: पुणे पोलिसांचा ड्रग्ज तस्करांना दणका! 162 गुन्हे, 283 आरोपी अटकेत; 11.28 कोटींचा मुद्देमाल जप्त.तरुणांचा संताप अनावर होण्यापूर्वी त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी स्पष्ट चेतावणी नक्वी यांनी सरकारला दिली आहे. तरुणांना केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर रोजगार हवा असून, सरकारने या मूळ समस्येकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.