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'कॉकरोच जनता पार्टी'ची पाकिस्तानात क्रेझ! पाकमध्येही 'कॉकरोच पार्टी', देशाच्या गृहमंत्र्यानेच सरकारला दिला 'हा' इशारा

'Cockroach Party' Movement Sparks Panic and Governance Reset Warnings from Home Minister Mohsin Naqvi: पाकिस्तानच्या ढासळलेल्या आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी स्वतःच्याच सरकारला सतर्क केले आहे.
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संतोष कानडे
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Pakistan youth rebellion: भारतामध्ये झालेल्या तरुणांच्या तीव्र आंदोलनांचा धसका आता पाकिस्तानातही घेतला जात असल्याचे दिसून येत आहे. पाकिस्तानात नव्याने ‘कॉकरोच पार्टी’ लाँच झाली आहे. तरुणांच्या या संघटनेमुळे तेथील सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी देशातील बिघडलेल्या व्यवस्थेवर तीव्र चिंता व्यक्त करत, देशात मोठे बंड होऊ शकते, अशी भीती जाहीरपणे व्यक्त केली आहे.

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