India Pakistan Conflict: पाकिस्तान खरंच अणुचाचण्या करतंय का? संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मांडली भारताची भूमिका

Rajnath Singh: पाकिस्तान चोरट्या मार्गाने भूमिगत अनुचाचण्या करीत आहे, असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. यावर आता भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, भारतावर कोणताही दबाव टाकला जाऊ शकत नाही. भारत आपली सुरक्षा व अणुधोरणाबाबतचे निर्णय केवळ स्वतःच्या हिताच्या आधारावर आणि योग्य वेळी घेईल. .अमेरिका किंवा पाकिस्तान काय करतंय, यामुळे भारताचं धोरण कधीच बदलणार नाही, असंही राजनाथ सिंह म्हणाले. ते एका मुलाखतीमध्ये बोलत होते. ते म्हणाले की, पाकिस्तानबाबतच्या अणूधोरणाबाबत भारत काय करेल, हे भविष्यच सांगेल. अमेरिका किंवा पाकिस्तान काय करत आहेत, याचा कोणताही दबाव आमच्यावर येणार नाही..ट्रम्प यांचा नेमका दावा काय होता?रशिया, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया हे देश भूमिगत अणुचाचण्या करीत आहेत, असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. आम्ही एकटेच अणुधोरणाशी बांधील नाहीत, असा इशाराच डोनाल्ड ट्रम्प यांन दिला होता..दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीत डोनाल्ड ट्रम्प यांची कोणती भूमिका होती का? या प्रश्नाच्या उत्तरात राजनाथ सिंह म्हणाले, शस्त्रसंधी केवळ भारत आणि पाकिस्तानमध्येच झाली. यात कोणत्याही तिसऱ्या देशाची कोणतीही भूमिका नव्हती. हे विधान म्हणजे अमेरिकेला दणदणीत चपराक आहे.राजनाथ सिंह यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की, 'ऑपरेशन सिंदूर' अजून संपलेलं नाही, ते केवळ स्थगित करण्यात आले आहे आणि गरज पडल्यास भारताकडून दहशतवाद्यांविरुद्ध पुन्हा असे ऑपरेशन सुरू केले जाईल..