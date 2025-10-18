पाकिस्तानचा अचानक हवाई हल्ला, अफगाणिस्तानच्या ८ क्रिकेटर्ससह ४० जणांचा मृत्यू

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान तालिबान यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उफाळला आहे. शुक्रवारी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातली ४८ तासांची शस्त्रसंधी आणखी वाढवण्याच्या दोन्ही देशांच्या निर्णयानंतर काही तासातच रात्री उशिरा पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला. पाकिस्तानने पक्तिका प्रांताच्या अनेक जिल्ह्यात हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यात रहिवाशांच्या घरांना टार्गेट करण्यात आलं. यात महिला, मुलांसह ४० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात ८ क्रिकेटर्सचा समावेश असल्याची माहिती समजते..अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधी दोहा बैठक होईपर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर काही तासातच पाकिस्तानने हल्ला केला. दोन्ही देशांमध्ये शुक्रवारी चर्चा सुरू होणार होती. तालिबानचं शिष्टमंडळ शनिवारी पोहोचणार आहे. शुक्रावारी रात्री उशिरा झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यात अफगाणिस्तानच्या क्लब लेवलच्या ८ क्रिकेटर्सचा मृत्यू झाला तर चौघे जखमी झाले आहेत. हे खेळाडू सामना संपवून परतत होते..Mehul Choksi: मोठी बातमी! फरार उद्योगपती मेहुल चोक्सीचा खेळ संपला; लवकरच भारतात परतणार, अखेर प्रत्यार्पणाला मान्यता.अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानं क्रिकेटपटूंच्या निधनानंतर शोक व्यक्त केलाय. सोशल मीडियावर पोस्ट करत पाकिस्तानच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या क्रिकेटर्सना श्रद्धांजली वाहण्यात आलीय.पक्तिका प्रांतातील उरगुन जिल्ह्यात पाकिस्तानने केलेल्या भ्याड हल्ल्यात क्रिकेटपटूंचं निधन झालं. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अशा शब्दात पोस्ट करण्यात आलीय..पाकिस्तानच्या या हवाई हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानं मोठा निर्णय घेतला आहे. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानं सांगितलं की, या घटनेनंतर पीडितांच्या सन्मानासाठी अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड नोव्हेंबर अखेरीस होणाऱ्या पाकिस्तानसोबतच्या आगामी तिरंगी टी२० मालिकेत भाग घेणार नाही. .पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात ४८ तासांची शस्त्रसंधी झाली होती. पाकिस्तानने बुधवारी म्हटलं होतं की, अफगाणिस्तानसोबत ४८ तासांच्या शस्त्रसंधीवर सहमती झाली आहे. दोन्ही देशांच्या संघर्षात सीमेवर अनेक लोकांचा मृत्यू झाल्यानतंर ही घोषणा झाली होती. त्यानंतर दोहा इथं होणाऱ्या बैठकीपर्यंत शस्त्रसंधी वाढवली होती. मात्र मुनीर आर्मीने धोका देत रात्री उशिरा हवाई हल्ला केला. यामुळे पाकिस्तान अफगाणिस्तान यांच्या सीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.