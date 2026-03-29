युद्धाच्या झळा सोसेनात, पाकिस्ताननं केलं लॉकडाऊन! दुकाने, रस्ते बंद... लग्नसोहळ्यांनाही ब्रेक

इराणमधील युद्धानंतर संपूर्ण जगात इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या संकटाचा मोठा फटका पाकिस्तानला बसला असून तेथील आर्थिक स्थिती आणखी खालावली आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानमध्ये पुढील आदेशापर्यंत टप्प्याटप्प्याने कडक निर्बंध लागू करण्यात येणार आहेत. याची अंमलबजावणी ४ आणि ५ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे..काय राहणार बंदया निर्बंधांनुसार, शनिवारी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून रविवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत सर्व दुकाने बंद राहतील. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहनांची ये-जा पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, या कालावधीत ठरलेले विवाह सोहळेही पार पाडता येणार नाहीत. या आदेशामुळे पाकिस्तानच्या नागरिकांमध्ये दहशतीचं वातावरण आहे..लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णयआधीच महागाई आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानला इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या इंधन आणि वायू तुटवड्याचा मोठा फटका बसला आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी पाकिस्तान सरकार विविध उपाययोजना आखत आहे. त्याचा भाग म्हणून अंशत लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे..भारतात लॉकडाऊन नाहीदरम्यान, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातही लॉगडाऊन लावण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, भारतात लॉकडाऊन लावण्यात येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे. तसेच अशाप्रकारच्या अफवा पसवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही सरकराने दिला आहे.