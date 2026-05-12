Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तानमध्ये बाजारात भीषण बॉम्बस्फोट; नऊ जण ठार, ३० जखमी

पाकिस्तानातील एका गजबजलेल्या बाजारात मंगळवारी झालेल्या भीषण स्फोटात किमान नऊ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, तीस जण जखमी झाले आहेत. ही घटना पाकिस्तानच्या लक्की मारवत जिल्ह्यातील सराई नौरंग या शहरात घडली. हा भाग अफगाणिस्तानच्या सीमेवर वसलेला आहे..स्फोटाचे स्वरूप आणि मृत्यूपोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, बॉम्बने भरलेल्या एका रिक्षाद्वारे हा स्फोट घडवण्यात आला. स्थानिक पोलिस प्रमुख अझमत उल्लाह यांनी सांगितले की, मृतांमध्ये दोन वाहतूक पोलिस अधिकारी आणि एक महिला यांचा समावेश आहे. घटनेच्या ठिकाणी मोठी गर्दी असल्याने स्फोटाचे परिणाम अधिक गंभीर झाले..जखमींची स्थिती आणि मदतकार्यरेस्क्यू ११२२ या आपत्कालीन मदत संस्थेने सांगितले की, सुमारे तीस जखमींना तातडीने बन्नू येथील रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आले आहे. त्यांपैकी अनेकांची दुखापत गंभीर स्वरूपाची आहे. टीएचक्यू रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मोहम्मद इशाक यांनी स्पष्ट केले की, आतापर्यंत ३७ रुग्ण उपचारासाठी दाखल झाले असून, काही रुग्णांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. आपत्कालीन कर्मचारी आणि वैद्यकीय पथके सतत प्रयत्नशील आहेत.कोणतीही संघटना जबाबदार नाहीया हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने स्वीकारलेली नाही. मात्र, हा भाग सीमावर्ती असल्याने सुरक्षा दलांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे..बन्नू हल्ल्याचा संदर्भया घटनेपूर्वी काही दिवसच जवळील बन्नू जिल्ह्यातील एका सुरक्षा चौकीवर बॉम्बस्फोट आणि गोळीबाराचा मोठा हल्ला झाला होता. त्यात २१ पोलिस अधिकारी मारले गेले होते. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी त्या हल्ल्यासाठी पाकिस्तान तालिबान (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान किंवा टीटीपी) या संघटनेवर आरोप केला होता. टीटीपी ही अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारपेक्षा वेगळी संघटना असली तरी तिच्याशी निकट संबंध आहेत. गेल्या काही वर्षांत टीटीपीने पाकिस्तानी सुरक्षा दलांविरुद्ध हल्ल्यांची तीव्रता वाढवली आहे..अफगाणिस्तानचे प्रत्युत्तरअफगाण तालिबान प्रशासनाने पाकिस्तानकडून लावण्यात आलेल्या आरोपांना फेटाळले आहे. तालिबानचे प्रवक्ते झबिहुल्ला मुजाहिद यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका पोस्टमध्ये म्हटले की, "बन्नू येथील हल्ल्याचे नियोजन अफगाणिस्तानात झाल्याचे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे विधान पूर्णपणे निराधार आहे." पाकिस्तानी अधिकारी बऱ्याच काळापासून अफगाण तालिबान सरकारवर टीटीपी दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा आरोप करत आहेत. काबुलने मात्र हा आरोप सातत्याने नाकारला आहे आणि आपल्या भूमीचा वापर इतर देशांविरुद्ध हल्ले करण्यासाठी होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..वाढता हिंसाचार आणि तणावअफगाणिस्तानात तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून पाकिस्तानमध्ये हिंसक घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. टीटीपीसह इतर सशस्त्र गट अधिक सक्रिय आणि आक्रमक झाले आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध गेल्या काही महिन्यांत अत्यंत तणावपूर्ण आहेत. फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून दोन्ही देशांच्या सीमेवर अनेक चकमकी झाल्या असून, त्यात शेकडो लोकांचे प्राण गेले. एप्रिल महिन्यात चीनच्या मध्यस्थीने हिंसाचार थांबवण्यासाठी वाटाघाटी झाल्या. त्यानंतर चकमकींची संख्या आणि तीव्रता कमी झाली असली तरी सीमेवर तुरळक घटना अजूनही घडत आहेत.