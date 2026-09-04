Asim Munir: पाकिस्तानात पहिल्यांदाच असं घडलं; आसीम मुनीर यांच्या हातात सुपर पॉवर, देशाचं सत्ताकेंद्रच बदललं!

Pakistan Military Overhaul to 2030: पाकिस्तानने आपली ५० वर्षे जुनी लष्करी रचना संपुष्टात आणून सत्तेची संपूर्ण सूत्रे जनरल असीम मुनीर यांच्या हाती सोपवली आहेत. देशात मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या कायद्यानुसार, असीम मुनीर आता तिन्ही संरक्षण दलांचे 'सुपर बॉस' म्हणजेच 'चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस' बनले आहेत. .या नव्या पदभारामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या 'डिफेन्स फोर्सेस हेडक्वार्टर्स'चे ते प्रमुख बनले असून, पाकिस्तानच्या इतिहासातील ते सर्वात शक्तिशाली लष्करी कमांडर ठरले आहेत. या निर्णयामुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांवर त्यांचे थेट आणि कायदेशीर नियंत्रण आले आहे. त्यांचा कार्यकाळ आता नोव्हेंबर २०३० पर्यंत सुरक्षित झालाय..'Smriti Mandhana ला भारतीय संघाची कॅप्टन करा, हरमन आता...' दिग्गज कर्णधाराची BCCI कडे थेट मागणी.या नव्या रचनेमुळे पाकिस्तानमधील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नागरी सरकार आणि पंतप्रधान पूर्णपणे असहाय्य ठरले असून, देशाचे खरे सत्ताकेंद्र आता रावळपिंडीचे लष्करी मुख्यालय बनले आहे. पाकिस्तानच्या जुन्या लष्करी व्यवस्थेत तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख आपापल्या दलांचे स्वतंत्र प्रमुख असत आणि त्यांच्यावरील 'चेअरमन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी'चे पद केवळ औपचारिक व सल्ल्यापुरते मर्यादित होते..मात्र, नव्या रचनेने तिन्ही दलांचे अधिकार एकाच कमानखाली आणले आहेत. आता देशाची सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाच्या धोरणांवर पंतप्रधान व संसदेचे काम केवळ लष्कराच्या निर्णयांवर स्वाक्षरी करण्यापुरतेच उरले आहे. सुरक्षा विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तान सरकारने हा मोठा बदल स्वतःच्या मर्जीने नव्हे, तर लष्कराच्या दबावाखाली आणि अंतर्गत लाचारीतून केला आहे..Hingoli News : मनोज जरांगे पाटील यांची आमदार राजू नवघरे यांनी घेतली भेट; उपोषणस्थळी जाऊन तब्येतीची केली विचारपूस.विशेष म्हणजे, अनेक आघाड्यांवर रणनीती अपयशी ठरलेली असतानाही असीम मुनीर यांना हे अभूतपूर्व प्रमोशन मिळाले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जनतेने पाकिस्तानी प्रशासनाविरोधात पुकारलेले तीव्र आंदोलन रोखण्यात मुनीर अपयशी ठरले आहेत. दुसरीकडे, बलुचिस्तानमध्ये 'बीएलए' आणि स्थानिक बंडखोरांनी चिनी प्रकल्प तसेच लष्करी तळांवर केलेले हल्ले रोखण्यात पाकिस्तानी सैन्य हतबल दिसले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.