ग्लोबल

Asim Munir: पाकिस्तानात पहिल्यांदाच असं घडलं; आसीम मुनीर यांच्या हातात सुपर पॉवर, देशाचं सत्ताकेंद्रच बदललं!

Asim Munir Made Chief of Defence Forces: या नव्या रचनेमुळे पाकिस्तानमधील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नागरी सरकार आणि पंतप्रधान पूर्णपणे असहाय्य ठरले असून देशाचे खरे सत्ताकेंद्र आता रावळपिंडीचे लष्करी मुख्यालय बनले आहे.
Chief of Defence Forces

Chief of Defence Forces

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Pakistan Military Overhaul to 2030: पाकिस्तानने आपली ५० वर्षे जुनी लष्करी रचना संपुष्टात आणून सत्तेची संपूर्ण सूत्रे जनरल असीम मुनीर यांच्या हाती सोपवली आहेत. देशात मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या कायद्यानुसार, असीम मुनीर आता तिन्ही संरक्षण दलांचे 'सुपर बॉस' म्हणजेच 'चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस' बनले आहेत.

Loading content, please wait...
Pakistan
Prime Minister
Military
Government
Marathi News Esakal
www.esakal.com