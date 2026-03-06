Pakistan Oil Crisis: पाकिस्तानात पेट्रोल साठ्यावरून नवा वाद! शहबाज सरकारच्या दाव्यांची पोलखोल; फक्त इतक्या दिवसांचा स्टॉक शिल्लक...

Pakistan Oil Crisis : भारताचा शेजारी असणाऱ्या पाकिस्तानात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या साठ्याबाबत नवा वाद निर्माण झाला आहे. सध्या पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू आहे त्यामुळे जगभरात पेट्रोलबाबत शंका उपस्थित होत आहे. त्यातच पाकिस्तान-अफगाणिस्थान तणाव वाढला असताना पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने (PPDA) पाकिस्तान सरकारच्या ऑइल अँड गॅस रेग्युलेटरी अथॉरिटीच्या (OGRA) आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारकडून नागरिकांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप केला आहे..फक्त 14 दिवसांचा साठा असल्याचा दावाPPDA चे अध्यक्ष अब्दुल सामी खान यांनी सांगितले की, देशात सध्या पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा केवळ 14 दिवसांसाठीच पुरेसा आहे. हा दावा OGRA च्या आकडेवारीपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. पुरवठ्यात अडथळे कायम राहिल्यास देशभरातील पेट्रोल पंपांवर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला..Gold Rate Today: सलग पाचव्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त! सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा; 1 तोळा सोनं आता कितीला? पाहा आजचा ताजा भाव .पेट्रोल पंप बंद होण्याची शक्यताडीलर्स असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, परिस्थिती लवकर सुधारली नाही तर पाकिस्तानमध्ये अनेक पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याची वेळ येऊ शकते. इराणमधून पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयातीवर निर्बंध आल्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांवर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे. तसेच वितरणासाठी लागू करण्यात आलेल्या कोटा प्रणालीमुळेही पुरवठा व्यवस्थेत अडचणी वाढल्या आहेत..सरकारने दिला दिलासादरम्यान, OGRA ने नागरिकांना घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन केले आहे. देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगत अनावश्यक इंधन खरेदी टाळण्याचे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे.मात्र, सरकारच्या या आवाहनानंतरही संभाव्य तणाव लक्षात घेता पेट्रोलियम डीलर्सनी सिंध प्रांतातील पोलिस महासंचालकांकडे पेट्रोल पंपांना सुरक्षा देण्याची मागणी केली आहे. .इंधन पुरवठा खंडित होण्याची भीतीऑइल मार्केटिंग असोसिएशन ऑफ पाकिस्तानने (OMAP) देखील देशभरात इंधन पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. स्थानिक रिफायनऱ्यांनी पूर्वी ठरवलेल्या प्रमाणात पेट्रोलियम उत्पादने पुरवली नाहीत, असा आरोप असोसिएशनने केला आहे..Petrol Storage: भारतात पेट्रोलचा साठा कसा आणि कुठे केला जातो? जाणून घ्या भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हची संपूर्ण माहिती.नव्या वितरण पद्धतीवर आक्षेपऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या गटाचे अध्यक्ष तारिक वजीर अली यांच्या मते, अनेक कंपन्यांनी आयात केलेले इंधन मागवले नाही कारण स्थानिक रिफायनऱ्या मागणी पूर्ण करतील असा विश्वास त्यांना देण्यात आला होता. मात्र नंतर रिफायनऱ्यांनी कोणताही समन्वय न ठेवता वितरणाची नवी पद्धत लागू केली.या नव्या व्यवस्थेमुळे कंपन्यांना अपेक्षेपेक्षा खूप कमी प्रमाणात पेट्रोलियम उत्पादने मिळत आहेत. सध्या पर्यायी पुरवठा स्रोतही मर्यादित असल्यामुळे बाजारात इंधनाचा स्थिर पुरवठा राखणे कठीण होऊ शकते, अशीही चेतावणी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.