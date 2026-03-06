ग्लोबल

Pakistan Oil Crisis: पाकिस्तानात पेट्रोल साठ्यावरून नवा वाद! शहबाज सरकारच्या दाव्यांची पोलखोल; फक्त इतक्या दिवसांचा स्टॉक शिल्लक...

Pakistan Petrol Crisis: पाकिस्तानात पेट्रोलियम साठ्याबाबतचा वाद अधिक तीव्र झाला आहे. पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनच्या मते देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा केवळ 14 दिवस पुरेल इतकाच शिल्लक आहे.
Vinod Dengale
Pakistan Oil Crisis : भारताचा शेजारी असणाऱ्या पाकिस्तानात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या साठ्याबाबत नवा वाद निर्माण झाला आहे. सध्या पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू आहे त्यामुळे जगभरात पेट्रोलबाबत शंका उपस्थित होत आहे. त्यातच पाकिस्तान-अफगाणिस्थान तणाव वाढला असताना पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने (PPDA) पाकिस्तान सरकारच्या ऑइल अँड गॅस रेग्युलेटरी अथॉरिटीच्या (OGRA) आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारकडून नागरिकांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप केला आहे.

