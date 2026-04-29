Pakistan Petrol Crisis: पाकिस्तानमधलं तेलं संपलं! खुद्द पेट्रोलियम मंत्र्यांनी व्यक्त केली खंत; म्हणाले भारताला एका सहीवर...

America-Iran War: इराण-अमेरिका, इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जगातील अनेक देशांवर तेलसंकट निर्माण झालं आहे. इराणने होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवर निर्बंध लादल्यामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा संकटात आहे. त्यातच पाकिस्तानचा तेलसाठा मात्र संपुष्टात आलेला आहे. देशाचे पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक यांनी याबाबत माहिती दिली..पाकिस्तानचे पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक यांनी एका टीव्ही मुलाखतीदरम्यान धक्कादायक कबुली दिली की, पाकिस्तानकडे सध्या एका दिवसाचाही 'स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह' शिल्लक नाही. देशाची स्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, कच्च्या तेलाचा केवळ ५ ते ७ दिवसांचा व्यावसायिक साठा उपलब्ध असून रिफाइंड उत्पादने जेमतेम २० ते २१ दिवस पुरू शकतील इतकीच आहेत..भारताच्या स्थितीबद्दल केलं कौतुकमलिक यांनी भारताच्या मजबूत ऊर्जा धोरणाचं तोंडभरून कौतुक केले. "आम्ही भारतासारखे नाही, ज्यांच्याकडे ६० ते ७० दिवसांचा राखीव साठा आहे आणि भारत केवळ एका स्वाक्षरीने जगातील कोणत्याही कोपऱ्यातून तेल मिळवू शकतो," अशा शब्दांत त्यांनी पाकिस्तानची हतबलता व्यक्त केली..दरम्यान, पाकिस्तानातील या इंधन टंचाईचे मुख्य कारण देशाची डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था हेच आहे. मंत्री अली मलिक यांनी स्पष्ट केले की, रणनीतिक तेल साठा तयार करण्यासाठी आणि तो कार्यान्वित करण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्सचा खर्च येतो. पाकिस्तानने या विषयावर स्वतंत्र सल्लागारांकडून अहवाल मागवून संशोधन केले असले, तरी या प्रक्रियेत येणारा प्रचंड खर्च पेलण्याची ताकद सध्याच्या सरकारमध्ये नाही. परिणामी, अहवाल तयार असूनही त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होऊ शकलेली नाही..भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूतभारताच्या पेट्रोलियम साठ्याची एकूण क्षमता ५३ लाख मेट्रिक टन इतकी असून, ती सुमारे ३६९२ लाख बॅरलच्या बरोबरीची आहे. हा साठा आणीबाणीच्या काळात देशाला ६० ते ७० दिवसांपर्यंत संरक्षण देऊ शकतो. पाकिस्तानने होर्मुज सामुद्रधुनीतील वाढता धोका आणि जागतिक तणाव लक्षात घेऊन ९० दिवसांचा साठा करण्याची योजना कागदावर जाहीर केली असली, तरी प्रत्यक्षात एक दिवसाचाही राखीव साठा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.