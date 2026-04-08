अमेरिकेची २ आठवडे युद्धबंदी! पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचं कॉपी पेस्ट ट्विट; स्क्रीप्ट ट्रम्पनी लिहून दिली?

इराण विरूद्धच्या युद्धात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक संस्कृती नष्ट करू असं म्हणत इशारा दिला होता. मात्र त्यांनी आता २ आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीची घोषणा केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्कर प्रमुखांनी इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी केल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलाय. याबाबत ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलीय. पण यात चर्चा होतेय ती पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी केलेल्या ट्विटची. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेबाबत शरीफ यांनी पोस्ट केली होती. पोस्ट करण्यासाठीचा जो ड्राफ्ट होता तो शरीफ यांनी थेट कॉपी पेस्ट केल्याचं दिसून येतंय..मध्यपूर्वेतील संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि सकारात्मक चर्चा होत आहे. लवकरच यावर तोडगा निघेल.चर्चेसाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांची मुदत द्यावी अशी विनंती करतो.पाकिस्तानकडून इराणलासुद्धा दोन आठवड्यांसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याची विनंती करण्यात येतेय. दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधी करावी. ज्यामुळे चर्चेनंतर युद्ध कायमचं थांबवून शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत होईल. .US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! इराणवर हल्ला थांबवून २ आठवड्यांसाठी युद्धविरामाची घोषणा, होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू.दरम्यान, शाहबाज शरीफ यांच्या या ट्विटच्या एडिट हिस्ट्रीमध्ये युजर्सना कॉपी पेस्टची चूक दिसून आलीय. सध्या दिसत असलेल्या ट्विटमध्ये एक ओळ एडिट केल्याचं दिसून येतंय. त्यात ''Draft - Pakistan's PM Message on X.'' असं दिसत आहे. शाहबाज शरीफ यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टच्या एक मिनीट आधीचं हे ट्विट आहे. .आता सोशल मीडियावर शाहबाज शरीफ यांचं हे कॉपी पेस्ट ट्विट व्हायरल होत आहे. ट्रम्प यांनीच ही स्क्रिप्ट लिहून दिल्याचं काही युजर्सनी म्हटलंय. हे शब्द पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे नसल्याची टीका करत युजर्सनी अनेक प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.