Quetta Bomb Blast : बलुचिस्तानची राजधानी क्वेटा रक्तरंजित स्फोटाने हादरली; मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता, आत्मघाती हल्ल्याचा संशय?

क्वेटा शहरात झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटाने पाकिस्तान हादरला.बलुचिस्तान आरोग्य विभागाने सर्व रुग्णालयात आणीबाणी जाहीर केली.१९ जण जखमी असून मृतांची संख्या वाढण्याची भीती आहे..Quetta Bomb Blast in Pakistan : पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांताची राजधानी क्वेटा येथे सोमवारी रात्री मोठा स्फोट झाला. या स्फोटात (Quetta Blast Today) अनेकांचा मृत्यू झाला असल्याची भीती व्यक्त केली जात असून, अनेक नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत..बलुचिस्तान आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी सांगितले की, या बॉम्बस्फोटानंतर क्वेटा शहरातील सर्व रुग्णालयांत आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, परिचारिका आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवेत हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..आरोग्य विभागाच्या मीडिया समन्वयकाने दिलेल्या माहितीनुसार, या स्फोटात आतापर्यंत १९ जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर क्वेटा येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत..घटनास्थळाचा एक व्हिडिओही समोर आला असून, त्यात रस्त्यावरून वाहने जात असताना अचानक जोरदार स्फोट होताना दिसत आहे. या स्फोटात रस्त्यावरील नागरिक गंभीररीत्या जखमी झाल्याचे चित्रण आढळते. प्राथमिक तपासात हा आत्मघाती हल्ला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..दरम्यान, याआधी ४ सप्टेंबर रोजी क्वेटा येथे झालेल्या एका राजकीय सभेदरम्यानच्या बॉम्बस्फोटात १५ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ३० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या नव्या स्फोटामुळे संपूर्ण शहरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..FAQsप्रश्न 1: क्वेटामध्ये कोणत्या प्रकारचा स्फोट झाला?उत्तर: हा आत्मघाती बॉम्बस्फोट असल्याचा अंदाज आहे.प्रश्न 2: या स्फोटात किती लोक जखमी झाले आहेत?उत्तर: आतापर्यंत १९ जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.प्रश्न 3: रुग्णालयांमध्ये काय पावले उचलण्यात आली?उत्तर: आणीबाणी जाहीर करून सर्व डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी यांना कर्तव्यावर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.