China-Pakistan Relation: सेकेंड स्ट्राइक क्षमतेच्या शोधात पाकिस्तान? चीनकडे अणु पाणबुड्यांची मागणी; मोठी रणनीती उघड

पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील संभाव्य सामरिक कराराबाबत एक मोठा दावा समोर आला आहे. अमेरिकेतील स्वतंत्र वृत्तसंस्था 'ड्रॉप साईट न्यूज'च्या अहवालानुसार, पाकिस्तानने चीनकडे दुसऱ्या हल्ल्याची क्षमता असलेल्या अणु-पाणबुड्यांची मागणी केली होती. त्या बदल्यात पाकिस्तान चीनला ग्वादर बंदर कायमस्वरूपी लष्करी तळ म्हणून वापरण्याची परवानगी देण्यास तयार होता. .या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, ही माहिती पाकिस्तानी लष्कराच्या गोपनीय कागदपत्रांच्या पुनरावलोकनावर आधारित आहे. दुसऱ्या हल्ल्याची क्षमता म्हणजे शत्रूने पहिला हल्ला केल्यानंतरही प्रत्युत्तरादाखल आण्विक हल्ला करण्याची देशाची क्षमता होय. यामध्ये सामान्यतः बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज असलेल्या आण्विक पाणबुड्यांचा वापर केला जातो. ज्या समुद्राच्या खोल पाण्यात लपून राहू शकतात. शत्रूच्या हल्ल्यापासून स्वतःचा बचाव करू शकतात. नंतर प्रतिहल्ला करू शकतात..अहवालानुसार, ही मागणी २०२४ मध्ये पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील लष्करी चर्चेदरम्यान करण्यात आली होती. त्यावेळी पाकिस्तानी बाजूचे नेतृत्व तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर करत होते. असे वृत्त आहे की, पाकिस्तानने चीनला आश्वासन दिले होते की, ते ग्वादर बंदराचा चिनी लष्करासाठी कायमस्वरूपी लष्करी तळ म्हणून विकास करण्यास परवानगी देईल. त्या बदल्यात त्यांनी अण्वस्त्रधारी पाणबुड्यांची मागणी केली..जर पाकिस्तानने ही क्षमता प्राप्त केली असती, तर त्याने 'अणु त्रिकूट' साध्य केले असते. म्हणजेच ते जमीन, हवा आणि समुद्र या तिन्ही ठिकाणांहून अणुहल्ले करण्यास सक्षम झाले असते. मात्र, वृत्तांनुसार, चीनने ही मागणी अवाजवी मानली आणि वाटाघाटी पुढे सरकल्या नाहीत.अहवालानुसार, १९७० आणि १९८० च्या दशकात चीनने पाकिस्तानला त्याचा अणुकार्यक्रम विकसित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मदत केली. .असे म्हटले जाते की, चीनने पाकिस्तानला उच्च संवर्धित युरेनियम, अण्वस्त्रांचे आराखडे आणि नंतर एम-११ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे पुरवली. या शस्त्रास्त्रे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून, पाकिस्तानने जमिनीवरून आणि हवेतून अणुहल्ले करण्याची क्षमता विकसित केली. मात्र, बराच काळ पाकिस्तानकडे समुद्रातून आण्विक हल्ला करण्याची क्षमता नव्हती. २०१७ मध्ये, पाकिस्तानने पाणबुडीतून डागल्या जाणाऱ्या क्रूझ क्षेपणास्त्राची (SLCM) यशस्वी चाचणी केल्याचा दावा केला होता. मात्र, ही क्षमता प्राथमिक स्वरूपाची होती, असे तज्ज्ञांचे मत होते..२०१४ मध्ये, पाकिस्तानने चीनसोबत आठ हँगोर-श्रेणीच्या पाणबुड्यांसाठी एक मोठा करार केला. यापैकी काही पाणबुड्या आण्विक शस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम असल्याचे मानले जात होते. यापैकी पहिली पाणबुडी, पीएनएस हँगोर, या वर्षी चीनमधील सान्या येथे सेवेत दाखल करण्यात आली. अहवालात असेही म्हटले आहे की, पाकिस्तान गेल्या काही वर्षांपासून चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसोबत सामरिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. .जनरल बाजवा यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तान चीन आणि सीपीईसी प्रकल्पाच्या अधिक जवळ होता, तर आसिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानने अमेरिकेसोबतचे संबंध सुधारण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, पाकिस्तान २०२४ पर्यंत चीनसोबत एक मोठा सामरिक करार करण्यास तयार होता, परंतु त्याच्या अटींची पूर्तता झाली नाही.