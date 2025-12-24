पाकिस्तानवर सरकारी एअरलाइन्स विकण्याची वेळ, कुणी आणि किती रुपयांना विकत घेतली?

पाकिस्तान सध्या आर्थिक संकटात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर मित्र देशांकडून मदतीनंतरही या संकटातून ते बाहेर पडू शकले नाहीयेत. आता त्यांच्यावर सरकारी एअरलाइन कंपनी विकण्याची वेळ आली आहे. शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने सरकारी एअरलाइन्स कंपनी पीआयए १३५ अब्ज रुपयांमध्ये विकली आहे. पाकिस्तानने मंगळवारी पीआयएच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइनला एका लोकल कंपनीला विकण्यात आलंय..पीआयएचं खासगीकरण करण्याचा कार्यक्रम इस्लामाबादमध्ये झाला. लकी सिमेंट, प्रायव्हेट एअरलाइन एअरब्लू आणि इन्व्हेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब यांच्यासह इतर तीन कंपन्यांनी सिलबंद पाकिटात त्यांचा प्रस्ताव दिला होता. दुसऱ्या टप्प्यात ही पाकिटं उघडण्यात आली तेव्हा आरिफ हबीब यांची बोली सर्वाधिक असल्याचं समोर आलं..अरावलीची १०० मीटरची व्याख्या काय? सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली पण SCने स्थापलेल्या समितीनंच फेटाळलीय.लिलाव उघडताच पाकिस्तान सरकारने सांगितलं की, तोट्यात चालणाऱ्या पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सची किंमत १०० अब्ज ठरवण्यात आली होती. नियमानुसार सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या दोघांना लिलाव प्रक्रियेत संधी दिली. आरिफ हबीब आणि लकी सिमेंट यांनी एअरलाइन्स विकत घेण्यासाठी बोलीची रक्कम वाढवली. शेवटी आरिफ हबीब यांनी १३५ अब्ज रुपयांची ऑफर दिली. त्यावर लकी सिमेंटकडून आरिफ हबीब यांचं अभिनंदन करण्यात आलं..पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आधी म्हटलं होतं की, पीआयएचा व्यवहार पाकिस्तानच्या इतिहासातला सर्वात मोठा व्यवहार असेल. पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स ही एकेकाळी जगातल्या आघाडीच्या एअरलाइन्सपैकी एक होती. पण व्यवस्थापनातल्या गोंधळाने सर्विस आणि प्रतिष्ठा दोन्ही धुळीस मिळाले. शेवटी सरकारकडे एअरलाइन्स विकण्याशिवाय पर्याय उरला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.