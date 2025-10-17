Pakistan Vs Afghanistan: ''भारताच्या सांगण्यावरुनच हल्ला...'' पाकचा रडीचा डाव; तालिबानने पाक सैनिकांना पळवून लावलं

नवी दिल्लीः तालिबानने पाकिस्तानला चांगलंच जेरीस आणलं आहे. भारतासमोर कायम तोरा दाखवणारा पाकिस्तान आता अफगाणिस्तानसमोर नरमलेला दिसतोय. तालिबानकडून होणाऱ्या सततच्या हल्ल्यांनंतर शहबाज शरीफ यांनी आता चर्चेची इच्छा व्यक्त केलीय. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी आता पाकिस्तानवर होणाऱ्या हल्ल्यांसाठी भारतालाच जबाबदार धरले आहे..पाकिस्तान तालिबानसोबत चर्चा करण्यासाठी तयार झाला आहे. सध्या दोन्ही देशांनी ४८ तासांच्या युद्धविरामावर सहमती दर्शवलेली आहे. मात्र शहबाज शरीफ यांनी अफगाणिस्तानच्या हल्ल्यांसाठी भारताला जबाबदार धरले आहे.''पाकिस्तानवर झालेले हल्ले तालिबान सरकारने भारताच्या सांगण्यावरून केले आहेत.'' असा आरोप शरीफ यांनी केला. त्याला दुजोरा देताना त्यांनी, अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौऱ्यावर असतानाच पाकिस्तानवर हल्ला झाल्याचं नमूद केलं..Vande Bharat Train: वंदे भारत स्लीपरची पहिली झलक आली समोर; पाहा प्रीमियम एसी कोच कसा असेल.पाकिस्तानला शांतता हवी आहे, असे सांगत पाकने आपले परराष्ट्र मंत्री इशाक डार आणि संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांना काबूलला पाठवले असल्याचं सांगितले. पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानने त्याला जशास तसं उत्तर दिलं..Fact Check: विराट कोहलीने खरंच 'पाकिस्तान'च्या झेंड्यावर ऑटोग्राफ दिला का? सत्य जाणून बसेल धक्का अन् ओठांवर येतील शिव्या....पत्रकार दाऊद जुनबिश यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला होता. त्यामध्ये तालिबानचे जवान पाक सैनिकांची पॅन्ट बंदुकीवर लटकवून आपला विजय साजरा करताना दिसत आहेत. या घटनेमुळे पाक सेना अफगाणिस्तानच्या बॉर्डरवरुन चेक पोस्ट सोडून पळून गेल्याचा दावाही केला जातोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.