VIDEO : पॉपकॉर्न खा, कोरोनाविरोधात इम्यूनिटी वाढवा; पाकिस्तानी डॉक्टरचा अजब दावा

इस्लामाबाद : संपूर्ण जग कोरोनाच्या हाहाकाराने त्रस्त आहे. प्रत्येकाला कधी एकदा हे कोरोनाचे संकट निघून जातंय, असं वाटतंय. या दरम्यानच कोरोनाच्या उपचारांबाबत चित्रविचित्र असे दावे समोर येताना दिसताहेत. असाच एक दावा पाकिस्तानमधील एका डॉक्टरने केला आहे. शाहिद मसूद नावाच्या एका डॉक्टरने दावा केलाय की पॉपकॉर्न खाल्ल्याने कोरोना व्हायरस विरोधात लढण्यासाठी प्रतिकारशक्ती वाढते.

Covidiot wisdom: Eat popcorn and increase immunity against the new coronavirus pic.twitter.com/i4vqcpuj2N

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) December 29, 2020