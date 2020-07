पत्रकाराला शेवटी म्हणाला; मी कोरोना पॉझिटिव्ह...

पेशावर (पाकिस्तान) : जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला असून, अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. कोरोनापासून बचाव होण्यासाठी मास्कचा वापर केला जात आहे. पण, एका पत्रकाराने मास्क न घालताच एकाला प्रश्न विचारला. समोरच्या व्यक्तीनेही उत्तर देऊन झाल्यावर मी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे सांगितले. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

चिमुकल्याचा श्वास रोखून ठेवणारा व्हिडिओ पाहा...

व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये एका न्यूज चॅनलचा पत्रकार पेशावरमधल्या वाढत्या पेट्रोलच्या किमतींवर नागरिकांची मते जाणून घेत होता. एका दुचाकीवर असलेल्या व्यक्तीला पत्रकार प्रश्न विचारू लागला. सुरुवातीला या व्यक्तीने शहरात पेट्रोल मिळत नसल्याची तक्रार केली. त्यानंतर त्याने शेवटी पत्रकाराला सांगितले की, मी कोरोना पॉझिटिव्ह असून, रुग्णालयात जात आहे. या प्रश्नाचे उत्तरही दुचाकीस्वाराने दिले. पण, शेवटी त्याला जे उत्तर मिळाले ते ऐकून पत्रकारही घाबरला. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, अनेकजण प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहेत.

Genuinely feel sorry for the ARY Reporter, Adnan Tariq - for better understanding, watch the video till the end. #covid19 #Pakistan pic.twitter.com/pnzSDeGj6U

— Anas Mallick (@AnasMallick) July 18, 2020