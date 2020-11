पाकमधील लग्नात महिलेने नवऱ्याला दिली AK-47; IPS म्हणाले, शेजाऱ्यांच्या या मानसिकतेमुळे...

इस्लामाबाद : सोशल मीडियावर पाकिस्तानमधील एका लग्नाचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ पाहून तुम्हीही हैराण व्हाल. लग्नामध्ये नवरदेवाला भेट म्हणून अनेकदा महागड्या वस्तू दिल्या जातात. मात्र, या लग्नात एका महिलेने नवरदेवाला अशी भेटवस्तू दिलीय जी पाहून सगळे नेटकरी चक्रावून गेले आहेत. पाकिस्तानमध्ये एका लग्नादरम्यान एका महिलेने नवरदेवाला एके-47 रायफल भेट दिली आहे. हा व्हिडीओ आयपीएस ऑफिसर अरुण बोथरा यांनी शेअर केला आहे तसेच त्यासोबत आपलं मतही मांडलं आहे.

हेही वाचा - जर्मनीला हवी स्की रिसॉर्टवर बंदी - अँजेला मर्केल

या व्हिडीओत स्पष्टपणे दिसून येतंय की, नवरदेव स्टेजवर नवरीसोबत बसला आहे. तेंव्हा एक महिला येते आणि ती नवरदेवाला शुभेच्छा देऊन त्या नवरदेवाला हातात ही बंदूक देते. नवरदेवदेखील हातात बंदूक घेऊन पोज देतो. नवरीही नवरदेवाच्या हातात बंदूक पाहून हसताना दिसतेय. अरुण बोथरा यांनी हा व्हिडीओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलंय की, भेटवस्तू आणि आनंद... आपल्या शेजारची मानसिकता... ज्यामुळे आपल्या चहुबाजूला रक्त सांडलं आहे.

The gift & the cheers...The mindset in our neighbourhood that has caused so much bloodshed all around us. pic.twitter.com/B8Skj7NEni

— Arun Bothra (@arunbothra) November 26, 2020