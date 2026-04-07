Viral Video: भयानक व्हिडिओ! पनामा कालव्याच्या पुलाजवळ इंधन टँकरचा स्फोट; ४ जण जखमी, एक बेपत्ता

पनामा कालव्याच्या पॅसिफिक प्रवेशद्वारावर उभारलेल्या 'ब्रिज ऑफ द अमेरिकाज' या महत्त्वाच्या पुलाजवळ सोमवारी दुपारी एका इंधन टँकरमध्ये झालेल्या शक्तिशाली स्फोटाने मोठी खळबळ उडवली. या घटनेत चार जण जखमी झाले असून एक व्यक्ती अद्याप बेपत्ता आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाल्बोआ येथील ला बोका भागात दुपारी ४:१२ च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. यामुळे किमान तीन इंधन वाहतूक ट्रक पूर्णपणे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले आणि जवळच्या इतर साठवण टाक्यांनाही धोका निर्माण झाला..आगीच्या व्हिडिओ फुटेजने जगभरात खळबळ माजवली आहे. व्हिडिओमध्ये पुलाच्या बाजूला आणि वर प्रचंड आगीचा गोळा उसळताना दिसतो. त्यावेळी वाहने नेहमीप्रमाणे ये-जा करत होती आणि चालक ज्वालांमधून पळ काढण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बाल्बोआतील तेल टाकी सुविधेत प्रथम आग लागली आणि त्यातूनच हा स्फोट झाला असावा. मात्र स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याबाबत सखोल तपास सुरू आहे..आपत्कालीन पथकांनी तातडीने घटनास्थळ गाठले. दोन सामान्य नागरिकांना दुसऱ्या श्रेणीचे भाजणे झाले असल्याने त्यांना घटनास्थळीच प्राथमिक उपचार देण्यात आले. तर अग्निशमन दलातील दोन जवान पहिल्या आणि दुसऱ्या श्रेणीच्या भाजण्यात बाधित झाले. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एक व्यक्ती अजूनही बेपत्ता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली असून, बाधित क्षेत्रात शोधमोहीम जोरात सुरू आहे. आग नियंत्रणात आणण्यासाठी किमान पाच आपत्कालीन वाहने तैनात करण्यात आली होती. अग्निशमन पथके सतत काम करत होते. जवळच्या इंधन टाक्या थंड करण्याचे कामही त्याचबरोबर चालवण्यात आले, जेणेकरून पुढील स्फोट टाळता यावा. नंतर अधिकाऱ्यांनी आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणल्याचे जाहीर केले..स्फोटाच्या तीव्रतेमुळे सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने 'ब्रिज ऑफ द अमेरिकाज' हा पूल तात्काळ बंद करण्यात आला. हा पूल पनामा कालव्याच्या पॅसिफिक प्रवेशद्वारावर आहे आणि त्याची लांबी सुमारे १,६५४ मीटर आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, पुलाची संरचनात्मक तपासणी पूर्ण होईपर्यंत हा मार्ग बंद ठेवण्यात येईल. विशेष तांत्रिक पथके पुलाची स्थिती तपासत आहेत. "चालक आणि नागरिकांची सुरक्षितता सर्वप्रथम," असे सांगत मंत्रालयाने हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतल्याचे सांगितले. पूल सुरक्षित असल्याचे प्रमाणित होईपर्यंत तो बंदच राहील..ही घटना जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांपैकी एक असलेल्या पनामा कालव्याजवळ घडली आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात होत असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर पनामा कालव्याचे सामरिक महत्त्व नुकत्याच काही आठवड्यांत आणखी वाढले आहे. त्यामुळे या स्फोटामुळे सुरक्षा आणि व्यापारी वाहतूक याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.