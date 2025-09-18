अमेरिकेत झालेल्या भीषण गोळीबारात 3 पोलिस ठार, 2 अधिकारी गंभीर जखमी; लपून बसलेल्या हल्लेखोराने झाडल्या गोळ्या

पेनसिल्व्हेनिया : अमेरिकेच्या दक्षिण पेनसिल्व्हेनिया राज्यात झालेल्या भीषण गोळीबारात (Pennsylvania Police Shooting) तीन पोलिस अधिकारी ठार झाले असून दोन अधिकारी गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. पोलिसांच्या प्रत्युत्तरादाखल गोळीबारात संशयित हल्लेखोर ठार झाल्याचेही सांगण्यात आले..चकमकीत तीन पोलिस ठारसीएनएनच्या वृत्तानुसार, हा हल्ला दुपारी सुमारे दोनच्या सुमारास नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप भागात घडला. हे ठिकाण मेरीलँड सीमेपासून काही अंतरावर आहे. हल्लेखोराने गुन्हा केल्यानंतर पोलिस त्याला अटक करण्यासाठी गेले असता तो लपून बसला होता. त्यावेळी झालेल्या चकमकीत तीन पोलिसांचा मृत्यू झाला, तर दोन जण गंभीर जखमी झाले..Teacher Recruitment : 'राज्यात सरकारी-अनुदानित शाळांमध्ये तब्बल 18,500 नवीन शिक्षकांची भरती करणार'; शिक्षणमंत्र्यांची मोठी घोषणा.दोन अधिकाऱ्यांवर उपचार सुरूएपी वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार यॉर्क हॉस्पिटलने निवेदनात म्हटलं की, जखमी झालेल्या दोन अधिकाऱ्यांवर उपचार सुरू आहेत आणि सुरक्षा प्रोटोकॉल कडक करण्यात आले आहेत. घटनास्थळावरून एक वैद्यकीय हेलिकॉप्टरद्वारे जखमी अधिकाऱ्याला रुग्णालयात हलवण्यात आले..'सखोल चौकशी केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही'पेनसिल्व्हेनियाचे राज्यपाल जोश शापिरो यांनी जनतेला मृत व जखमी पोलिसांसाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले, “देशाची सेवा करणाऱ्या तीन मौल्यवान अधिकाऱ्यांच्या निधनाबद्दल आम्ही अतिशय दुःखी आहोत.” दरम्यान, पत्रकार परिषदेत राज्य पोलिस आयुक्त क्रिस्टोफर पॅरिस यांनी सांगितले, “या घटनेची सखोल चौकशी केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.