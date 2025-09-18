ग्लोबल

अमेरिकेत झालेल्या भीषण गोळीबारात 3 पोलिस ठार, 2 अधिकारी गंभीर जखमी; लपून बसलेल्या हल्लेखोराने झाडल्या गोळ्या

Pennsylvania Police Shooting : 3 Officers Killed, 2 Injured - घटनेची सखोल चौकशी केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, राज्य पोलिस आयुक्त क्रिस्टोफर पॅरिस यांचा इशारा
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

पेनसिल्व्हेनिया : अमेरिकेच्या दक्षिण पेनसिल्व्हेनिया राज्यात झालेल्या भीषण गोळीबारात (Pennsylvania Police Shooting) तीन पोलिस अधिकारी ठार झाले असून दोन अधिकारी गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. पोलिसांच्या प्रत्युत्तरादाखल गोळीबारात संशयित हल्लेखोर ठार झाल्याचेही सांगण्यात आले.

