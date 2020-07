गुगल भारतात करणार १० अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक; सुंदर पिचाईंनी केली घोषणा

नवी दिल्ली : गुगल भारतात १० अब्ज डोलर्स कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई यांनी ही घोषणा केली आहे. १० अब्ज डॉलर म्हणजे भारतीय चलनाप्रमाणे ही गुंतवणूक ७५ हजार कोटी रुपये आहे. गुगल फॉर इंडिया (Google For India) अंतर्गत भारताच्या डिजिटायझेसनसाठी ही रक्कम असणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक कर

Excited to announce Google for India Digitisation Fund. Through it, we'll invest Rs 75,000 Cr or approx US$10 Bn into India over next 5-7 yrs.We'll do this through mix of equity investments,partnerships&operational infrastructure in ecosystem investments: Google CEO Sundar Pichai pic.twitter.com/HSDm0EDcty

— ANI (@ANI) July 13, 2020