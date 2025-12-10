ग्लोबल

थेट कारवर आदळलं विमान, हायवेवर इमर्जन्सी लँडिंगवेळी दुर्घटना; VIDEO VIRAL

Plane Crash Landing : रिडातील मेरिट आयलँडजवळ हायवेवर क्रॅश लँडिंग केलं. विमानात तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यानं पायलटला हायवेवर विमान उतरवावं लागलं. पण ट्रॅफिक असल्यानं विमान एका कारवर आदळलं.
सूरज यादव
एका लहान विमानाचं हायवेवर इमर्जन्सी लँडिंग करताना कारला धडक दिल्याची घटना अमेरिकेतली फ्लोरिडात घडलीय. सोमवारी सायंकाळी घडलेल्या या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. फ्लोरिडातील मेरिट आयलँडजवळ हायवेवर क्रॅश लँडिंग केलं. विमानात तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यानं पायलटला हायवेवर विमान उतरवावं लागलं. पण ट्रॅफिक असल्यानं विमान एका कारवर आदळलं.

