थेट कारवर आदळलं विमान, हायवेवर इमर्जन्सी लँडिंगवेळी दुर्घटना; VIDEO VIRAL

एका लहान विमानाचं हायवेवर इमर्जन्सी लँडिंग करताना कारला धडक दिल्याची घटना अमेरिकेतली फ्लोरिडात घडलीय. सोमवारी सायंकाळी घडलेल्या या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. फ्लोरिडातील मेरिट आयलँडजवळ हायवेवर क्रॅश लँडिंग केलं. विमानात तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यानं पायलटला हायवेवर विमान उतरवावं लागलं. पण ट्रॅफिक असल्यानं विमान एका कारवर आदळलं..इमर्जन्सी लँडिंग करणारं विमान बीचक्राफ्ट ५५ मॉडेलचं होतं. त्यात २७ वर्षीय पायलट आणि त्याचा सहकारी होता. दोघांनाही सुदैवाने दुखापत झाली नाहीय. फ्लोरिडा हायवे पेट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाच्या दोन्ही इंजिनमध्ये अचानक पॉवर लॉसची समस्या निर्माण झाली. यामुळे पायलटनं तातडीनं इमर्जन्सी लँडिंगचा निर्णय घेतला..विमान ज्या कारवर आदळलं त्या गाडीतील ५७ वर्षीय महिलेला किरकोळ दुखापत झाली आहे. महिलेला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं आहे. सोमवारी सायंकाळी पावणे सहाच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. यावेळी महामार्गावर गाड्या होत्या. सुदैवाने जिवीतहानी झाली नाही. धडकेनंतर विमान हायवेवरच थांबलं. दरम्यान, या प्रकाराने मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता..Mumbai : संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये वन अधिकाऱ्यांची दारू पार्टी, व्हिडीओ व्हायरल होताच चौकशीचे आदेश.विमानाचं क्रॅश लँडिंग झाल्यानंतर महामार्गाची एक लेन बंद करावी लागली. दुर्घटनेनंतर बचावपथक घटनास्थळी दाखल झाले. महामार्ग यामुळे अनेक तास बंद होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९ वाजता पुन्हा वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली..फ्लोरिडात एकाच दिवशी हा दुसरा विमान अपघात ठरला. ऑलरॅडोपासून ५० किमी अंतरावर एका विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करावं लागलं. त्यात दोघे जण जखमी झाले. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात येत आहे..