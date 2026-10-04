काही दिसत नाहीय! 2 मिनिटात १३ हजार फुटांवरून कोसळलं विमान, क्रॅशआधीचा ऑडिओ समोर

अमेरिकेतील बोस्टनकडे जाणारे एअर अॅम्ब्युलन्स विमान अटलांटिंक महासागरात कोसळल्याची घटना घडलीय. यात सहा जण बेपत्ता असून त्यांचा शोध अद्याप लागलेला नाही. अमेरीकन तटरक्षक दलाने राबवलेल्या शोधमोहिमेत विमानाचे अवशेष सापडले आहेत.अमेरिकन तटरक्षक दलाने नॅन्टकेट बेटाच्या दक्षिणेकडील समुद्रात विमानाचे अवशेष शोधून काढले .गल्फस्ट्रीम G100 विमान शनिवारी पहाटे सुमारे 12 वाजून 41 मिनिटांनी बरम्युडातून बोस्टनला रवाना झाले होते. नॅन्टकेटच्या दक्षिणेकडे पोहोचल्यानंतर विमानात गंभीर बिघाड झाल्याचे समोर आले. दरम्यान, विमानाच्या शेवटच्या क्षणांपूर्वीचा एअर ट्रॅफिक कंट्रोलचा ऑडिओ समोर आला आहे. यामध्ये कंट्रोलरने पायलटला, ‘तुम्ही काहीही दिसत नसल्याचे सांगितले होते का?’ असा प्रश्न विचारल्याचे ऐकू येते. त्यानंतर विमानाच्या क्रूने आपत्कालीन स्थिती जाहीर केली आहे का, अशी विचारणा करण्यात आली. मात्र त्यानंतर संपर्क पूर्णपणे तुटला..ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश, २० वर्षे जुन्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची फाइल पुन्हा उघडली.दुर्घटना होण्याआधी विमान सुमारे 24 हजार फूट उंचीवर उड्डाण करत होते. मात्र अवघ्या दोन मिनिटांत ते जवळपास 13 हजार फूट खाली आले. सुमारे 10 हजार फूट उंचीवर पोहोचल्यानंतर विमानाचा रडार आणि रेडिओ संपर्कही तुटला. त्यानंतर तटरक्षक दलाने शोधमोहीम सुरू केली..विमानात दोन पायलट, दोन वैद्यकीय कर्मचारी, एक रुग्ण आणि त्याचा नातेवाईक असे सहा जण होते. चार क्रू सदस्य कॅनडाचे, तर रुग्ण आणि त्याचा नातेवाईक बरम्युडाचे रहिवासी होते. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी मलब्याची आणि इतर पुराव्यांची तपासणी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.