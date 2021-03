माँ काली जागाला कोरोनामुक्त कर; पंतप्रधान मोदींची प्रार्थना

ढाका - भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या बांगलादेश दौऱ्यावर आहेत. आज त्यांच्या दौऱ्याचा दुसरा दिवस असून मोदी गोपालगंज जिल्ह्यातील तुंगीपारा इथं पोहोचले आहेत. याठिकाणी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान यांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी त्यांनी व्हिजीटरबूकमध्ये संदेश लिहिला आणि वृक्षारोपणही केलं. मोदींच्या या दौऱ्यावेळी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीनासुद्धा उपस्थित होत्या. पहिल्यांदाच भारताचे पंतप्रधान याठिकाणी गेले आहेत. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला होता.

पंतप्रधान मोदी शनिवारी सतखिरा इथल्या जेशोरेश्वरी काली मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. याठिकाणी त्यांनी पूजा केली. 51 शक्तीपीठांपैकी एक मंदिर मानलं जातं. मंदिरात पूजा अर्चा केल्यानंतर मोदी म्हणाले की, माँ कालीने जगाला कोरोनाच्या संकटातून मुक्त करावं अशी प्रार्थना केली. यावेळी मोदींनी देवीला मुकुट अर्पण केला. चांदीपासून तयार करण्यात आलेल्या या मुकुटावर सोन्याचं प्लेटिंग करण्यात आलं आहे. इथल्या पारंपारिक कलाकारांनी तीन आठवड्यात हा मुकुट घडवला आहे.

मोदींनी यावेळी कम्युनिटी हॉल बांधण्याची घोषणा केली. माझा प्रयत्न आहे की संधी मिलाली तर या 51 शक्तीपीठांमध्ये जाऊन दर्शन घेईन. नवरात्रीमध्ये जेव्हा देवीची यात्रा भरते तेव्हा सीमेपलिकडून मोठ्या संख्येनं भक्त याठिकाणी येतात असं मी ऐकलं आहे. याठिकाणी कम्युनिटी हॉलची गरज आहे. भक्तांसाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये लोकांना राहण्यासाठी उपयोगी पडेल असा कम्युनिटी हॉल उभारण्याचं आश्वासनही मोदींनी दिलं.

#WATCH "Today, I got the opportunity to offer prayers before Maa Kali...I prayed to her to free the human race from COVID19," says Prime Minister Narendra Modi at Jeshoreshwari Kali Temple in Bangladesh pic.twitter.com/Jxz8v425xQ

— ANI (@ANI) March 27, 2021