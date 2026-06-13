ग्लोबल

Modi-Trump Meeting: डोनाल्ड ट्रम्प-नरेंद्र मोदी यांची भेट ठरली; व्हाईट हाऊसची मंजुरी, 'या' मुद्द्यांवर होणार चर्चा

PM Modi and US President Donald Trump to address escalating tariff tensions and visa policies: मागच्या काही दिवसांपासून भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त कर लागू केल्यानंतर संबंध काहीसे खराब झाले होते.
PM Modi Donald Trump meeting

PM Modi Donald Trump meeting

esakal

संतोष कानडे
Updated on

India-America Relations: फ्रान्समधील एव्हियन शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या 52 व्या G7 शिखर परिषदेदरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात एक अत्यंत महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक द्विपक्षीय भेट होणार आहे.

Loading content, please wait...
India
Narendra Modi
Donald Trump
america