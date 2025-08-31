ग्लोबल

PM मोदींना जिनपिंग यांनी दिली स्वत:ची कार, पुतीन रशियातून गाडी घेऊन आले पण नंबर प्लेट चीनची

Xi Jinping Gives Modi His Car Putin Uses Russian Vehicle पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीन दौऱ्यावर असून त्यांना दौऱ्यात वापरण्यासाठी चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी स्वत:ची कार दिलीय. तर पुतीन रशियाहून स्वत:ची कार घेऊन आले आहेत.
सूरज यादव
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एससीओ समिटसाठी चीन दौऱ्यावर गेले आहेत. या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं चीन सरकारने विशेष स्वागत केलं. पाच वर्षानंतर मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात बैठक झाली. या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनची होंगची कार देण्यात आली. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग त्यांच्या अधिकृत दौऱ्यांसाठी ही कार वापरतात.

Narendra Modi
Xi Jinping

