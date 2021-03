पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगलादेश दौऱ्यावर; 15 महिन्यांनंतर परदेशात

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारपासून दोन दिवसीय बांगलादेश दौऱ्यावर आहेत. कोरोनामुळे तब्बल 15 महिन्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विदेश दौऱ्यावर गेले आहेत. या दोन दिवसांच्या दौऱ्यात मोदी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत. शुक्रवारी सकाळी मोदी बांगलादेशची राजधानी ढाका इथं पोहचले. सायंकाळी बांगलादेशच्या स्वांतत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमात आणि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान यांच्या जन्म शताब्दी कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

पंतप्रधान मोदी बांगलादेशमधील काही मंदिरांना भेट देणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदी ज्या मंदिरांना भेट देणार आहेत तिथं मोठ्या प्रमाणावर सजावट करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असून पहिल्या टप्प्यातील मतदान 27 मार्चला होणार आहे. त्यामुळे मोदींची मंदिरांना भेट महत्त्वाची ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने मोदींच्या बांगलादेश दौऱ्याची माहिती दिली आहे.

PM @narendramodi emplanes for Dhaka.

During his Bangladesh visit he will take part in a wide range of programmes aimed at furthering cooperation with our friendly neighbour. pic.twitter.com/X5qzwvjFNF

