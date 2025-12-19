ग्लोबल

PM Modi: ओमानमध्ये मोदींचं स्वागत बघून मुस्लिम जग हादरलं! पाकिस्तानी एक्सपर्टचा संताप, ''भारताकडे एवढं लक्ष...''

Historic Welcome Stuns Pakistan Expert Qamar Cheema Highlights India’s Strategic Dominance: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ओमानमध्ये झालेलं स्वागत बघून पाकिस्तानातून संताप व्यक्त करण्यात आलेला आहे.
नवी दिल्ली: ओमानमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ऐतिहासिक स्वागत करण्यात आलं आहे. हे बघून पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता पसरली. नरेंद्र मोदी यांना मुस्लिम देशामध्ये मिळणारा हा मानसन्मान पाहाता पाकिस्तानचा तिळपापड झाला आहे. पाकिस्तानी तज्ज्ञ कमर चीमा यांनी यासंबंधी सविस्तर मत मांडलं आहे.

