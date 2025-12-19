PM Modi: ओमानमध्ये मोदींचं स्वागत बघून मुस्लिम जग हादरलं! पाकिस्तानी एक्सपर्टचा संताप, ''भारताकडे एवढं लक्ष...''

नवी दिल्ली: ओमानमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ऐतिहासिक स्वागत करण्यात आलं आहे. हे बघून पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता पसरली. नरेंद्र मोदी यांना मुस्लिम देशामध्ये मिळणारा हा मानसन्मान पाहाता पाकिस्तानचा तिळपापड झाला आहे. पाकिस्तानी तज्ज्ञ कमर चीमा यांनी यासंबंधी सविस्तर मत मांडलं आहे..मुस्लिम जगताने भारताकडे बघताना कायम काश्मीरच्या चष्म्यातून बघितलं पाहिजे, असं पाकिस्तानला वाटत आल्याचं चीमा म्हणाले. मात्र वस्तूस्थिती उलट असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ओमान देशामध्ये पंतप्रधान मोदींचं अतिशय भव्य आणि डोळे दीपवणारं स्वागत झालं. त्यामुळे काही मुस्लिम देशांना धक्का बसला..Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; जिल्हा परिषदेच्या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती.पाकिस्तानी एक्सपर्ट चीमा म्हणाले, ओमानमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या होणाऱ्या खातिरदारीमागे दोन्ही देशांचे असलेले धोरणात्मक हितसंबंध कारणीभूत आहेत. ओमान देश अरबी समुद्र आणि पश्चिम हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार आहे. भारताची सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था या दोन्ही दृष्टीने ओमानचे स्थान मोक्याचे आहे..Viral Video : 'हा' व्हिडिओ पाहून चीड येईल! भररस्त्यात जावयाचे सासूसमोर लोटांगण, तरीही पत्नी मिळालीच नाही, नेमका काय प्रकार?.चीमा पुढे म्हणतात, भारताचं ४० टक्के तेल आयात 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' येथून होते. या मार्गावर ओमानचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे या समुद्री मार्गात काही अडचण आल्यास ओमानची नौसेना भारताला मदत करू शकते आणि धोक्याची पूर्वसूचनाही देऊ शकते..याशिवाय ओमानमधील 'दुकम पोर्ट' ही भारतासाठी सर्वात मोठी सामरिक मालमत्ता आहे. भारतीय नौसेनेला येथे लॉजिस्टिक अॅक्सेस मिळाल्यामुळे रेड सी, आफ्रिका आणि अरबी समुद्रात भारताची पकड मजबूत झाल्याचं चीमा यांनी सांगितलं. तसेच दहशतवाद आणि तस्करी रोखण्यासाठी भारतासारख्या मोठ्या सामरिक शक्तीसोबत राहणे फायदेशीर असल्याचं ओमानला वाटतं, असं चीमा सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.