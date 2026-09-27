पाकिस्तानला मोठा धक्का? PoK ला भारताशी जोडण्याची मागणी, ११० दिवसांपासून सुरुये आंदोलन

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) पाकिस्तानविरोधातील आंदोलनाची धग कायम आहे. शनिवारी (२६ सप्टेंबर) आंदोलनाच्या ११०व्या दिवशी LoC पासून अवघ्या सात किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मंढोल गावात मोठं आंदोलन करण्यात आलं. अवामी ॲक्शन कमिटीच्या या आंदोलनाला सुमारे २५ हजार महिला-पुरुष उपस्थित होते. यावेळी PoK आणि भारताच्या जम्मू-काश्मीरमधील LoC हटवून दोन्ही भागांना जोडण्याची मागणी करण्यात आली..अवामी ॲक्शन कमिटीचे प्रमुख नेते सरदार अमान खान यांनी उपस्थितांसमोर हा मुद्दा मांडला. पाकिस्तानकडून गेल्या तीन महिन्यांपासून PoK मधील राशनचा पुरवठा बंद असल्याचा आरोप करत त्यांनी नागरिकांना LoC हटवली पाहिजे का, असा सवाल केला. त्यावर उपस्थितांनी एकमुखाने होकार देत या मागणीला पाठिंबा दिल्याचा दावा करण्यात आला. यानंतर अमान खान यांनी LoC जवळ आंदोलन करण्याची गरज आहे का, तसेच भारतीय जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ आणि मेंढरकडे जाणारे मार्ग खुले करण्यासाठी आंदोलन करायला हवं का, असे प्रश्न उपस्थितांना विचारले. यावरही जमावाने जोरदार होकार दिला. LoC हटवण्यासाठी तयार आहात का, असा प्रश्न विचारल्यानंतरही उपस्थितांनी होकार दिल्याचं सांगण्यात आलं..Pakistan Occupied Kashmir: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तणाव शिगेला; धुमश्चक्रीत ११ जणांचा मृत्यू, ब्रिटिश खासदारांकडून चिंता व्यक्त.सरदार अमान खान यांनी पाकिस्तानवरही जोरदार निशाणा साधला. PoK मधील नागरिक गुलाम नसल्याचं सांगत त्यांनी पाकिस्तानला आता PoK सोबत कोणताही करार करायचा असेल तर शेजाऱ्यांप्रमाणे करार करावा, असं म्हटलं. PoK मध्ये पाकिस्तानी सैन्याकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांच्या जमिनी लुटल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..पूर्वी LoC वर पाकिस्तान आणि भारताच्या सैन्यामध्ये गोळीबार होत होता. मात्र, आता PoK मधील नीलमपासून भिंबरपर्यंत आणि पूंछ जिल्ह्यातही परिस्थिती तणावपूर्ण असल्याचा दावा अमान खान यांनी केला. त्यांनी पुढे सांगितलं की, PoK मधील नागरिकांकडून रुग्णालयं, शाळा, शिक्षण आणि रोजगाराची मागणी केली जात असताना त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. या संघर्षात १०० हून अधिक लोक मारले गेल्याचा दावाही त्यांनी केला..Pakistan Occupied Kashmir: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तणाव शिगेला; धुमश्चक्रीत ११ जणांचा मृत्यू, ब्रिटिश खासदारांकडून चिंता व्यक्त.PoK मध्ये गेल्या महिन्यात ४५ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. मात्र, पुंछ आणि सुधनोती जिल्ह्यातील सात जागांवर ९ जूनपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे अद्याप मतदान झालेलं नसल्याचं अमान खान यांनी म्हटलं. उर्वरित ३८ जागांवर मतदान झालं असून, शहबाज शरीफ यांच्या PML(N) ला २५ जागा मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. PoK मधील सरकारवरही अमान खान यांनी निशाणा साधला. मुजफ्फराबादमध्ये बसलेले सरकार नागरिकांच्या मृत्यूबाबतही बोलू शकत नाही, असा आरोप त्यांनी केला..PoK मधील पाकिस्तानी सैन्याच्या कथित कब्जावरही हे सरकार काही बोलत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. PoK मधील अनेक पिढ्या पाकिस्तानच्या अधिपत्याखाली राहिल्या आहेत. मात्र, PoK पाकिस्तानपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय तेथील नागरिकांना सुख-समृद्धी मिळणार नाही, असा दावा अमान खान यांनी केला. तसेच पाकिस्तानविरोधात PoK मधील नागरिक लढा देतील, असंही त्यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.