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Pakistan Army: आंदोलनकर्त्यांवर थेट बॉम्ब फेकले! पाककडून आपल्याच जनतेवर भीषण हल्ला; सात जणांचा मृत्यू

Pakistan Army Drops Drone Bombs on Civilians; 7 Dead: या क्रूर हल्ल्यात आतापर्यंत ७ आंदोलकांचा जागीच मृत्यू झाला असून २३ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत असून त्यांची प्रकृती नाजूक आहे.
Pakistan Army

Pakistan Army

esakal

संतोष कानडे
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PoK Protests: पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्या पाच महिन्यांपासून आंदोलन सुरु आहे. हे शांततापूर्ण जनआंदोलन चिरडण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने आता थेट युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक आणि घातक शस्त्रास्त्रांचा वापर सुरू केलाय. PoK मधील रावलाकोट भागात पाकिस्तानी लष्कर, रेंजर्स आणि फ्रंटियर कॉर्प्सने निशस्त्र आंदोलकांवर थेट बॉम्बहल्ला केला.

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