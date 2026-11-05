Pakistan Army: आंदोलनकर्त्यांवर थेट बॉम्ब फेकले! पाककडून आपल्याच जनतेवर भीषण हल्ला; सात जणांचा मृत्यू

PoK Protests: पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्या पाच महिन्यांपासून आंदोलन सुरु आहे. हे शांततापूर्ण जनआंदोलन चिरडण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने आता थेट युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक आणि घातक शस्त्रास्त्रांचा वापर सुरू केलाय. PoK मधील रावलाकोट भागात पाकिस्तानी लष्कर, रेंजर्स आणि फ्रंटियर कॉर्प्सने निशस्त्र आंदोलकांवर थेट बॉम्बहल्ला केला. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.या क्रूर हल्ल्यात आतापर्यंत ७ आंदोलकांचा जागीच मृत्यू झाला असून २३ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत असून त्यांची प्रकृती नाजूक आहे. आपल्याच नागरिकांवर स्वतःच्या सैन्याने अशा प्रकारे युद्धपातळीवरील शस्त्रांनी हल्ला चढवल्यामुळे संपूर्ण PoK मध्ये प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे..रावलाकोटमध्ये सामान्य आंदोलकांवर युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचा वापर झाल्याचे स्पष्ट पुरावे समोर आले आहेत. या आंदोलनाचे प्रमुख आयोजक सरदार उमर नजीर यांनी आंदोलक आणि सामान्य नागरिकांच्या घरांवर पाकिस्तानी रेंजर्स तसेच एफसीने ड्रोनद्वारे टाकलेल्या बॉम्बचे अवशेष उमर फारूक चौकात जनतेसमोर व प्रसारमाध्यमांसमोर मांडले.पाकिस्तानी लष्कराच्या या अमानुष कृत्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्दाफाश करत त्यांनी जगातील सर्व प्रमुख मानवाधिकार संस्थांना या गंभीर घटनेची तातडीने दखल घेण्याचे आणि पाकिस्तानच्या लष्करी अत्याचाराविरोधात आवाज उठवण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे..Solapur News: दिवाळीच्या तोंडावर मंगळवेढ्यात अन्न भेसळ विभागाची धाड! गुजरातहून आलेला ४५० किलो खवा जप्त; अन्य खाद्यपदार्थही ताब्यात.रावलाकोट बस टर्मिनल परिसरात जमलेल्या आंदोलकांना हुसकावून लावण्यासाठी रेंजर्स आणि एफसीच्या जवानांनी सकाळी ८ वाजल्यापासूनच अचानक अंदाधुंद गोळीबार आणि बॉम्बफेक सुरू केली होती. प्रत्यक्षदर्शी आंदोलकांनी पाकिस्तानी सैन्याकडून डागण्यात आलेल्या शक्तिशाली आरपीजी-७ रॉकेटचा शेपटीचा भाग प्रसारमाध्यमांना दाखवला..पाकिस्तानी लष्कर निशस्त्र नागरिकांवर केवळ गोळ्याच झाडत नसून, आकाशातून ड्रोनद्वारे बॉम्बफेक करत आहे आणि थेट आरपीजी-७ रॉकेट डागून सामान्य लोकांवर हल्ले करत असल्याचे या अवशेषांवरून उघड झाले आहे. या भीषण रक्तपातानंतर स्थानिक PoK पोलिसांनी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत निवेदनात आंदोलकांनीच आधी पोलिसांवर गोळीबार केल्याचा आणि ते दंगल घडवून आणत असल्याचा दावा केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.