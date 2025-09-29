Pakistan News : पाकिस्तानात सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले लोक, हिंसक आंदोलनात दोघांचा मृत्यू, २२ गंभीर जखमी; POK मध्ये नेमकं काय घडलं?

Summaryसरकारने इंटरनेट, मोबाईल व फायबर सेवा बंद करून संवाद विस्कळीत केला.पाकिस्तानने पंजाब पोलिस, रेंजर्स व २,००० अतिरिक्त सैन्य तैनात केले.अवामी कृती समितीने (AAC) लोकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला.. पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) येथील मुझफ्फराबाद येथे सोमवारी पाकिस्तान सरकारविरुद्धच्या निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसक आंदोलनात दोन जण ठार आणि २२ जण जखमी झाले. पाकिस्तानी सैन्य आणि आयएसआय समर्थित मुस्लिम कॉन्फरन्सच्या समर्थित सशस्त्र गुंड मूलभूत हक्कांची मागणी करणाऱ्या नागरिकांवर गोळीबार केला. .एका व्हिडिओमध्ये, काही लोक हवेत गोळीबार करताना दिसत आहेत, तर काही निदर्शकांनी वेढलेल्या गाड्यांवर चढून झेंडे फडकवत घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत. गेल्या "मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन" या मुद्द्यावरून पीओकेमध्ये मागील २४ तासांत अवामी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली आहेत, बाजारपेठा, दुकाने आणि स्थानिक व्यवसाय पूर्णपणे बंद झाले आहेत आणि वाहतूक सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत..युद्ध थांबवा! ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानी लष्कर गुडघ्यावर आलेलं; भारताच्या वाघिणीने शाहबाज शरीफना दाखवला आरसा.पीओके विधानसभेत पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ जागा रद्द करण्याच्या समावेशासह निदर्शकांच्या ३८ मागण्या आहेत. स्थानिकांचा असा युक्तिवाद आहे की यामुळे प्रातिनिधिक प्रशासन व्यवस्था कमकुवत होते. एएसी नेते शौकत नवाज मीर म्हणाले, "आमची मोहीम ७० वर्षांपासून आपल्या लोकांना नाकारलेल्या मूलभूत हक्कांसाठी आहे... एकतर त्यांना अधिकार द्या किंवा लोकांच्या रोषाला सामोरे जा." मीर यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या प्रशासनाला एक गंभीर इशाराही दिला. .मीर यांनी या हल्ल्याचे वर्णन "प्लॅन ए" असे केले. ते म्हणाले की, लोकांचा संयम संपला आहे आणि अधिकारी आता सतर्क आहेत असा संदेश आहे. मीर म्हणाले की एएसीकडे एक बॅकअप प्लॅन आणि कठोर "प्लॅन डी" देखील आहे. .पाकिस्तानी वेबसाइट डॉननुसार, सशस्त्र गस्ती दलाने पीओकेमधील शहरांमध्ये ध्वज मार्च काढले आहेत आणि शेजारच्या पंजाब प्रांतातून हजारो सैन्य मागे घेण्यात आले आहे. सरकारने संपूर्ण प्रदेशात सेल्युलर, फायबर इंटरनेट सेवा आणि मोबाइल फोन सेवा बंद केली आहे. हे शक्तीप्रदर्शन अशा वेळी झाले आहे जेव्हा जेकेजेएसीने आपली मोहीम तीव्र केली आहे आणि दशकांपासून मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाचा निषेध करण्यासाठी प्रदेश बंद करण्याचा संकल्प केला आहे..सूत्रांनी सांगितले की, "संवाद पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहेत. पाकिस्तानी प्रशासनाने पीओकेमध्ये मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद केल्या आहेत. सर्व वाय-फाय आणि २जी सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत." अनेकांना अटक झाल्याचे वृत्त देखील आहे. सूत्रांनी सांगितले की, "जेकेएएसीच्या प्रमुख सक्रिय सदस्यांना काल रात्री उशिरा खोऱ्यात अटक करून त्यांचे अपहरण करण्यात आले..".पाकिस्तानने निदर्शकांना दडपण्यासाठी पंजाब पोलिस, रेंजर्स आणि फ्रंटियर कॉन्स्टेब्युलरीचे २,००० अतिरिक्त सैन्य तैनात केले आहे. पीओकेमधील सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले आहे. काश्मीरकडे जाणारे सर्व प्रमुख रस्ते बंद करण्यात आले आहेत आणि सर्वत्र अचानक तपासणी केली जात आहे, अशी सुत्रांची माहिती आहे..FAQsप्र.१: पाकिस्तान सरकारविरोधात आंदोलन का झाले? ➡️ कारण लोकांचा आरोप आहे की ७० वर्षांपासून त्यांना मूलभूत हक्क नाकारले गेले आहेत.प्र.२: आंदोलनात किती लोकांचा मृत्यू झाला? ➡️ या हिंसाचारात २ लोक ठार झाले आणि २२ जण गंभीर जखमी झाले.प्र.३: निदर्शकांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत? ➡️ एकूण ३८ मागण्या, त्यात POK विधानसभेतील निर्वासितांसाठी राखीव १२ जागा रद्द करण्यास विरोध प्रमुख आहे.प्र.४: पाकिस्तान सरकारने काय कारवाई केली? ➡️ सरकारने सेना व निमलष्करी दल तैनात केले, इंटरनेट व मोबाईल सेवा बंद केल्या.प्र.५: AAC नेते शौकत नवाज मीर यांनी काय सांगितले? ➡️ त्यांनी आंदोलनाला "Plan A" म्हटले आणि गरज पडल्यास कठोर Plan D लागू करणार असल्याचा इशारा दिला.प्र.६: या आंदोलनाचा दैनंदिन जीवनावर काय परिणाम झाला? ➡️ बाजारपेठा, दुकाने बंद, वाहतूक विस्कळीत झाली आणि लोकांचा संपर्क पूर्णपणे तुटला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.