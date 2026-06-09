PoK Violence : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये रक्तरंजित संघर्ष! निदर्शकांवर गोळीबार, १२० जण ठार झाल्याचा दावा; तणाव वाढला, नेमकं काय घडलं?

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) मधील परिस्थिती सतत तणावपूर्ण आहे. सोमवारी रावळकोटमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेत ११० हून अधिक नागरिक मरण पावल्याचा दावा केला जात आहे. सुमारे ३०० लोक गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त असून, मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. 'जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी'ने आज देखील निदर्शने करण्याचे आवाहन केले होते. कोटलीमध्ये निदर्शकांवर झालेल्या लाठीचार्जमध्ये ११ नागरिक मरण पावल्याचेही वृत्त आहे. .दरम्यान, रावळकोटमधील मशिदींमधून 'जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी'चे (JKJAAC) समर्थक सतत घोषणा करत आहेत. परकीय शक्तींनी 'काश्मीर'वर हल्ला केल्याचा दावा ते करत असून, लोकांना प्रतिकार करण्यासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडण्याचे आवाहन करत आहेत. आणखी एका वृत्तानुसार, सोमवारी रावळकोटमधील अशांततेदरम्यान पंजाब रेंजर्सनी एका सब-इन्स्पेक्टरसह तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गोळ्या झाडल्याचा आरोप आहे. निदर्शने करणाऱ्या नागरिकांवर होणारा गोळीबार थांबवण्याचा प्रयत्न या अधिकाऱ्यांनी केला होता, असे सांगितले जात आहे..CJP Protest: पेपर लीकविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी'चा एल्गार! आंदोलनासाठी परवानगी कशी मिळते? जाणून घ्या प्रक्रिया. निदर्शने का होत आहेत?पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये जुलै महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. त्यापूर्वी, या प्रदेशाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे अशी मागणी केली जात आहे. हा भाग दीर्घकाळापासून मूलभूत सुविधा आणि राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी संघर्ष करत आहे. यावेळी, 'जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी'ने आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत..FAQs 1. PoK मध्ये इतका तणाव का निर्माण झाला आहे? ➡️ राजकीय प्रतिनिधित्व, मूलभूत सुविधा आणि आगामी निवडणुकांपूर्वीच्या मागण्यांमुळे तणाव वाढला आहे.2. रावळकोटमध्ये नेमकं काय घडलं? ➡️ गोळीबारात ११०+ नागरिक मृत झाल्याचा दावा असून शेकडो जखमी झाले आहेत.3. JKJAAC म्हणजे काय? ➡️ 'जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी' ही स्थानिक हक्कांसाठी आंदोलन करणारी संघटना आहे.4. निदर्शनांवर कारवाई का करण्यात आली? ➡️ वाढत्या आंदोलनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने लाठीचार्ज आणि कठोर कारवाई केली.5. पंजाब रेंजर्सवर काय आरोप आहेत? ➡️ त्यांनी पोलिसांवर गोळीबार केल्याचा आरोप असून ते नागरिकांवर होणारा हल्ला थांबवत होते असे म्हटले जाते.6. पुढील परिस्थिती कशी असू शकते? ➡️ निवडणुका जवळ आल्याने आंदोलन आणि तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.