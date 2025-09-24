ग्लोबल

ओम शांती, शांती ओम; सर्वात मोठ्या मुस्लिम देशाच्या राष्ट्रपतींनी भाषणाचा 'असा' केला समारोप; पाहा VIDEO

indonesia president Prabowo Subianto संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत जगातील सर्वात मोठ्या मुस्लिम राष्ट्राचे इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी दिलेलं भाषण सध्या चर्चेत आहे. भाषणाचा समारोप करताना त्यांनी अनेक धर्मांच्या अभिवादनाचा उल्लेख केला.
सूरज यादव
संयुक्त राष्ट्रात इस्लायल पॅलेस्टाइन यांच्यातील युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी सदस्य राष्ट्रांची बैठक झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत अनेकांनी पॅलेस्टाइनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. यावेळी जगातील सर्वात मोठ्या मुस्लिम राष्ट्राचे इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी दिलेलं भाषण सध्या चर्चेत आहे. भाषणाचा समारोप करताना त्यांनी अनेक धर्मांच्या अभिवादनाचा उल्लेख केला. हिंदू धर्मातील ओम शांती, शांती ओम म्हणत त्यांनी भाषण सांपवलं.

