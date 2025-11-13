Viral News: १,२ नाहीतर... 'या' महिलेच्या पोटात तब्बल ९ बाळं वाढत आहेत, सर्वच अवाक्, डॉक्टरांनी सांगितलं कारण!

इजिप्तमध्ये एका अत्यंत दुर्मिळ वैद्यकीय घटनेने डॉक्टर आणि जनतेला आश्चर्यचकित केले आहे. नियमित गर्भधारणेच्या तपासणीसाठी रुग्णालयात पोहोचलेली एक महिला आणि तिला आढळले की तिच्या पोटात एकाच वेळी एक, दोन नाही तर नऊ बाळे आहेत. या बातमीने केवळ जोडप्यालाच नाही तर डॉक्टरांनाही धक्का बसला..मिळालेल्या वृत्तानुसार, ती महिला नियमित सोनोग्राफी तपासणीसाठी गेली होती. डॉक्टरांनी अल्ट्रासाऊंड केले तेव्हा त्यांना तिच्या गर्भाशयात नऊ गर्भाच्या पिशव्या आढळल्या. याचा अर्थ ती नऊ बाळांना जन्म देत होती. जी एक अतिशय दुर्मिळ आणि धोकादायक केस मानली जाते. अल-अरेबियाशी बोलताना, एका महिला डॉक्टरने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण अत्यंत असामान्य आहे. वैद्यकीय इतिहासात अशी उदाहरणे फारच कमी आहेत. .Live-in Relationship Rule: महत्त्वाची बातमी! लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतचे नियम बदलले; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, नवे नियम काय?.तिने सांगितले की, याचे मुख्य कारण अंडाशयांना उत्तेजित करणाऱ्या औषधांचा अनियंत्रित वापर आहे. ही औषधे अंडाशयांना अनेक गर्भ तयार करण्यासाठी उत्तेजित करण्यासाठी आहेत. जर ती अनियंत्रित प्रमाणात किंवा तज्ञांच्या देखरेखीशिवाय घेतली गेली तर एकाच वेळी अनेक गर्भ तयार होऊ शकतात. ज्यामुळे अनेक गर्भधारणा होऊ शकतात..डॉक्टरांनी असा इशारा दिला आहे की, योग्य देखरेखीशिवाय हार्मोनल औषधे वापरणे आई आणि बाळ दोघांसाठीही अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत, आईला गर्भावस्थेतील मधुमेह, जास्त रक्तस्त्राव आणि अशक्तपणा यासारख्या अनेक आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. शारीरिक कमकुवतपणा आणि गुंतागुंतीची प्रसूती होण्याचा धोका देखील असतो. .Housing Scheme: गरिबांसाठी बांधलेले फ्लॅट आता २५ वर्षे कुणालाही विकता आणि भाड्याने देता येणार नाहीत, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.काही डॉक्टर गर्भधारणेची शक्यता वाढवण्यासाठी एकाच वेळी चार किंवा पाच भ्रूण रोपण करतात. जे आधुनिक वैद्यकीय मानकांच्या विरुद्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आई आणि बाळ दोघांचीही सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी IVF दरम्यान फक्त एक किंवा जास्तीत जास्त दोन भ्रूण रोपण करण्याची शिफारस केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.