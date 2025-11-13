ग्लोबल

Viral News: १,२ नाहीतर... 'या' महिलेच्या पोटात तब्बल ९ बाळं वाढत आहेत, सर्वच अवाक्, डॉक्टरांनी सांगितलं कारण!

Egypt Pregnant Woman Nine Baby News: एका इजिप्शियन महिलेच्या पोटात नऊ बाळं आहेत. ज्यामुळे डॉक्टर आश्चर्यचकित झाले आहेत. या घटनेची सर्वत्र चर्चा होत आहे.
Egypt Pregnant Woman Nine Baby

Egypt Pregnant Woman Nine Baby

Vrushal Karmarkar
Updated on

इजिप्तमध्ये एका अत्यंत दुर्मिळ वैद्यकीय घटनेने डॉक्टर आणि जनतेला आश्चर्यचकित केले आहे. नियमित गर्भधारणेच्या तपासणीसाठी रुग्णालयात पोहोचलेली एक महिला आणि तिला आढळले की तिच्या पोटात एकाच वेळी एक, दोन नाही तर नऊ बाळे आहेत. या बातमीने केवळ जोडप्यालाच नाही तर डॉक्टरांनाही धक्का बसला.

