Maldives: मालदीवच्या अध्यक्षांनी खरा रंग दाखवला! भारताला नाही तर चीनला दिली पसंती

नवी दिल्ली- नव्या अध्यक्षांच्या नेतृत्त्वात मालदीव भारतापासून दूर जात असल्याचं चित्र आहे. कारण नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू विदेश दौरा करणार असून ते सर्वात आधी भारतात येत नसून चीनमध्ये जात आहेत. सूत्रांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. त्यामुळे मालदीवचे परराष्ट्र धोरण चीनकडे झुकत असल्याचं दिसत आहे. ( Maldivian President Mohamed Muizzu is likely to be travelling to China first)

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुइझू हे जानेवारीमध्ये तिसरा परदेश दौरा करणार आहेत. सर्वसाधारणपणे मालदीवचे नवे अध्यक्ष सर्वात आधी भारताला भेट देत असतात. पण, मुइझू हे सर्वात आधी बिजिंगला भेट देत आहेत. त्यामुळे त्यांनी भारतापेक्षा चीनला अधिक महत्व दिल्याचं स्पष्ट आहे. भारताच्या अगदी जवळ असणाऱ्या या देशाच्या भूमिकेमुळे भारताच्या चिंतेत भर पडणार आहे.