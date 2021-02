PUB G mobile 2 पुढच्या आठवड्यात होणार लॉन्च?; भारतात सुरु होण्याची शक्यता धूसर

PUB G mobile 2 हा गेम पुढील आठवड्यात लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. एका माहितीगारानं याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, या नव्या गेममध्ये आधुनिक हत्यारं, नवा नकाशा आणि नव्या गॅजेट्सचा समावेश असणार आहे. मात्र, अद्याप हा गेम बनवणाऱ्या कंपनीने याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. यापूर्वीच्या PUB G mobile गेमला गेल्यावर्षी भारतात बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे याच्या पुढच्या गेमला परवानगी मिळणे अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे.

PlayerIGN नावाने ट्विटर हँडल चालवणाऱ्या एका व्यक्तीनं दावा केला आहे की, PUBG Mobile 2 हा गेम पुढील हप्त्यात लॉन्च होऊ शकतो. सध्या हटवण्यात आलेल्या एका Webo पोस्टचा हवाला देताना या व्यक्तीनं हे देखील सांगितलं आहे की, हा नवा गेम सन २०५१ वर आधारित असणार आहे. यामध्ये आत्याधुनिक हत्यारं, गॅजेट्स आणि एक नवा नकाशा असणार आहे. हा गेम अँड्रॉईड आणि आयओएस या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर लॉन्च करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर असंही सांगितलं जात आहे की, Krafton या दक्षिण कोरियन कंपनीद्वारे हा नवा गेम विकसित करण्यात आला आहे. ही कंपनी Global Invitational 2021 स्पर्धेत या गेमची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. ही स्पर्धा पुढील आठवड्यात होणार आहे.

याच माहितीगारानं जानेवारी महिन्यात एक कोरियन वृत्त शेअर केलं होतं ज्यामध्ये दावा करण्यात आला होता की, PUB G 2 (पीसी व कन्सोल) आणि PUB G mobile 2 विकसित करण्यात येत आहे.

Rumor: PUBG Mobile 2 may release next week.

- Set in 2051

- New map

- Futuristic style, utilizing gadgets

- Supports Android/iOS

- Will be announced next week

(presumably at PGI.S, are we going to see another Diablo Immortal incident?)

Info translated from Weibo pic.twitter.com/l3g0TOSKrU

— PlayerIGN (@PlayerIGN) February 23, 2021