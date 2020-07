शेजारील देशातही सुरुय राजस्थानी नाट्य! पक्षांतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर

काठमांडू : नेपाळमधील राजकारण शांत झाल्याचे चित्र दिसत असताना पुन्हा एकदा वातावरण तापल्याचे दिसते. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यावर माजी पंतप्रधान आणि प्रमुख नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड यांनी निशाणा साधलाय. पक्ष विखुरण्याचा धोका अद्यापही टळलेला नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. पीएम ओली यांच्या सांगण्यावरुन काही लोकांनी देशातील निर्वाचन आयोगाकडे CPN-UMN नावाच्या पक्षाची नोंदणी केली आहे, असा आरोप पुष्प कमल यांनी केलाय. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विद्यमान पंतप्रधान ओलींचा गट आणि माजी पंतप्रधान प्रचंड यांच्यातील मतभेद कायम राहिल्याचे दिसले होते. या बैठकीनंतर आता प्रचंड यांनी नेपाळमध्ये राजकी भूकंप निर्माण करणारे वक्तव्य केले आहे. स्थानिक प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानुसार, काठमांडू येथील आयोजित एका कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान ओली यांच्या वर्तनामुळे NCP पक्ष संकटात सापडल्याचे विधान दहल यांनी केला. राजस्थान सत्तासंघर्ष: CM गेहलोतांनी मंत्र्यांना मध्यरात्रीपर्यंत जागवले! दहल म्हणाले की, चर्चेनंतरही काही लोकांनी निर्वाचन आयोगाकडे CPN-UML नावाने नव्या पक्षाची नोंदणी केली आहे. त्यामुळे आमच्या पक्ष विखुरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगाकडे CPN-UML नावाच्या पक्षाची नोंदणीसाठी 1 जुलैला अर्ज दाखल करण्यात आला होता. पंतप्रधानच फोडाफोडीचे राजकारण करत असल्याचा आरोप दहल यांनी यावेळी केला. पक्षांतर्गत चर्चा सुरु असल्या तरी देशभर आंदोलने होत आहेत, याकडेही त्यांनी लक्षवेधले. नेपालमध्ये सुरु असलेल्या राजकीय सत्ता संघर्षामध्ये भारताचा हात असल्याचा आरोप यापूर्वी पंतप्रधान ओली यांनी केला होता. भारताकडून सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे ओली यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले होते. दुसरीकडे ओली हे चीनी महिला राजदूत हाओ यांकी यांच्या इशाऱ्यावर भारतविरोधी भूमिका घेत असल्याची चर्चाही चांगलीच रंगली होती. दिलासादायक! भारतात कोरोनावरील पहिली लस विकसित; मानवी चाचणीस सुरुवात दहल आणि ओली यांच्यातील डील? दहल आणि पक्षातील वरिष्ठ नेता माधव कुमार यांनी पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. याप्रकरणानंतर देशभरात आंदोलनाची लाट उसळी आहे. दरम्यान पक्षांतर्गत चर्चेतून यावर तोडगा निघत असल्याचेही चित्र निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले. ओली-दहल यांच्या काही तर खास ठराव झाल्यानंतर प्रकरण मिटत असल्याची चर्चाही रंगली त्यानंतर आता दहल यांच्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा नेपाळमधील सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत गटबाजी समोर आली आहे. देशात राजस्थानमध्ये जसा सत्ता संघर्ष सुरुय अगदी तशाच पद्धतीने नेपाळमध्येही अंतर्गत गटबाजीचा वाद सुरु असल्याचे दिसते. 28 जुलै रोजी पक्षाच्या स्थायी समितीची बैठक बोलवण्यात आली असून या बैठकीत नेमका काय निर्णय होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

