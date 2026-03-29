Qamar Javed Bajwa Passed Away : पाकिस्तानच्या माजी लष्करप्रमुखांचा बाथरुममध्ये घसरुन मृत्यू, मेंदूला गंभीर दुखापत अन्...

पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांचे शनिवारी वयाच्या ६५ व्या वर्षी रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले. ते फेब्रुवारी महिन्यात घरातील बाथरुममध्ये पाय घसरल्यामुळे पडले. यावेळी त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर रावळपिंडी येथील लष्करी रुग्णालयात उपचार सुरू होते आणि त्यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले होते..डॉक्टरांनी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केली होती. सुरुवातीला डॉक्टरांनी ही शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्याचे सांगितले होते; मात्र, त्यांची प्रकृती चिंताजनकच राहिली आणि त्यांना सतत वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवण्यात आले होते. बाजवा यांनी २०१६ ते २०२२ या काळात पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख म्हणून काम पाहिले. निवृत्तीनंतरही देशाचे राजकारण आणि सुरक्षाविषयक बाबींमध्ये एक प्रभावशाली व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात असे. .इम्रान खान यांच्याशी वादामुळे चर्चेत पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी झालेल्या वादामुळे कमर जावेद बाजवा हे विशेष चर्चेत आले होते. सुरुवातीला या दोघांचे संबंध सलोख्याचे होते, परंतु कालांतराने परिस्थितीने पूर्णपणे वेगळे वळण घेतले. २०१८ मध्ये जेव्हा इम्रान खान पंतप्रधान झाले, तेव्हा सरकार आणि लष्कर हे "एकाच विचाराने (on the same page) काम करत आहेत," असे अनेकदा म्हटले जात असे. त्यावेळी लष्कराने बाजवा यांच्या नेतृत्वाखाली इम्रान प्रशासनाला पाठिंबा दिला होता आणि दोन्ही बाजूंमध्ये उत्तम समन्वय होता, असे मानले जाते..मात्र, २०२१ मध्ये आयएसआय प्रमुखांच्या नियुक्तीवरून या दोघांमध्ये मतभेद निर्माण होऊ लागले. लष्कराला नदीम अंजुम यांची 'आयएसआय' प्रमुखपदी त्वरित नियुक्ती हवी होती, तर इम्रान खान मात्र हा निर्णय घेण्यास विलंब करत होते. नेमक्या याच टप्प्यावर या दोघांमधील संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.