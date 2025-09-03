Quetta Bomb Blast : पाकिस्तानातील क्वेटामध्ये भीषण स्फोट! 14 ठार, 35 जण गंभीर जखमी; बीएनपीचे प्रमुख थोडक्यात बचावले

क्वेटा : पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांताची राजधानी क्वेटा येथे झालेल्या स्फोटात किमान १४ जण ठार, तर ३५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. बलुचिस्तान नॅशनल पार्टी (बीएनपी) च्या रॅलीला (BNP Rally Attack) लक्ष्य करून हा स्फोट (Quetta Bomb Blast) घडवून आणल्याचे समोर आले आहे..हा हल्ला बीएनपीचे ज्येष्ठ नेते सरदार अताउल्लाह मेंगल यांच्या चौथ्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर शाहवानी स्टेडियमजवळ झाला..बीएनपीचे प्रमुख अख्तर मेंगल थोडक्यात बचावलेपोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, स्फोटाचे लक्ष्य बीएनपीचे प्रमुख अख्तर मेंगल आणि त्यांचा ताफा होता. सुदैवाने त्यांना कोणतीही इजा झाली नाही. बीएनपीचे प्रवक्ते साजिद तारिन यांनी सांगितले की, 'या स्फोटात पक्षाच्या १४ कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला.'.Manoj Jarange Patil : 'जरांगेंना हात लावला, तर मुस्लिम समाज छातीचा कोट करून रस्त्यावर उतरेल'; इम्तियाज जलील यांचा थेट इशारा.जखमींची प्रकृती गंभीरस्फोटानंतर परिसराला सुरक्षा दलांनी वेढा घातला असून सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अनेक जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. अधिकारी घटनास्थळी तपास करत असून आयईडी किंवा आत्मघातकी हल्ल्याची शक्यता तपासली जात आहे. या हल्ल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..घटनेचा सर्व स्तरातून निषेधबलुचिस्तानचे मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. "हा हल्ला शत्रूंचा भ्याडपणा असून यामागचा उद्देश फक्त भीती पसरवणे आहे," असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी जखमींवर योग्य उपचार होण्यासाठी आदेश दिले असून हल्ल्यामागील दोषींना लवकरात लवकर पकडण्याचे निर्देश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.