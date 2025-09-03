ग्लोबल

Quetta Bomb Blast : पाकिस्तानातील क्वेटामध्ये भीषण स्फोट! 14 ठार, 35 जण गंभीर जखमी; बीएनपीचे प्रमुख थोडक्यात बचावले

Deadly Blast in Quetta Targets BNP Rally : शाहवानी स्टेडियमजवळ स्फोट, परिसरात भीतीचे सावट, अख्तर मेंगल थोडक्यात बचावले
Quetta Blast
Quetta Blastesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

क्वेटा : पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांताची राजधानी क्वेटा येथे झालेल्या स्फोटात किमान १४ जण ठार, तर ३५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. बलुचिस्तान नॅशनल पार्टी (बीएनपी) च्या रॅलीला (BNP Rally Attack) लक्ष्य करून हा स्फोट (Quetta Bomb Blast) घडवून आणल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
Pakistan
police case
Balochistan
pakistani terrorist

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com