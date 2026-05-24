Pakistan Quetta Train Blast : पाकिस्तान हादरले ! लष्करी जवानांच्या रेल्वेवर BLA चा आत्मघातकी हल्ला, २३ ठार, ५३ गंभीर जखमी

BLA Attack Pakistan : रेल्वे रुळांजवळील घरे व वाहनांचेही मोठे नुकसान झाले. ‘बलूच लिबरेशन आर्मी’ने (BLA) हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
A devastating scene from Quetta where a passenger train coach was completely destroyed following a powerful suicide blast targeting a military convoy.

Yashwant Kshirsagar
पाकिस्तानातील क्वेटामध्ये लष्करी जवानांना घेऊन जाणाऱ्या रेल्वे गाडीवर बलूच लिबरेशन आर्मीशी एका हल्लेखोराने आत्मघातकी हल्ला केला, यात २३ जण ठार झाले आहे तर ५३ लोक गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. हा हल्ला इतका मोठा होता की, एक बोगीच जळून खाक झाली आहे, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

