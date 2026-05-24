Pakistan Quetta Train Blast : पाकिस्तान हादरले ! लष्करी जवानांच्या रेल्वेवर BLA चा आत्मघातकी हल्ला, २३ ठार, ५३ गंभीर जखमी

पाकिस्तानातील क्वेटामध्ये लष्करी जवानांना घेऊन जाणाऱ्या रेल्वे गाडीवर बलूच लिबरेशन आर्मीशी एका हल्लेखोराने आत्मघातकी हल्ला केला, यात २३ जण ठार झाले आहे तर ५३ लोक गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. हा हल्ला इतका मोठा होता की, एक बोगीच जळून खाक झाली आहे, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे..या स्फोटामुळे, प्रवासी रेल्वेगाडीचा एक डबा पूर्णपणे जळून खाक झाला; तसेच रेल्वे रुळांच्या परिसरात असलेली अनेक घरे आणि वाहनांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या घटनेची माहिती मिळताच, स्थानिक नागरिक आणि पोलीस अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मदत व बचाव कार्य सुरू केले. सुरक्षा दलांनी संपूर्ण बाधित परिसर सील केला असून, जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे; अनेकांची प्रकृती अजूनही चिंताजनक असल्याचे समजते. 'बलूच लिबरेशन आर्मी'च्या एका प्रवक्त्याने प्रसारमाध्यमांना निवेदन जारी करून, या आत्मघातकी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे..बोगी जळालीक्वेटा पोलिसांच्या माहितीनुसार, चमन क्रॉसिंगजवळ झालेला हा स्फोट इतका तीव्र होता की, 'जाफर एक्सप्रेस'चा संपूर्ण एक डबा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला आणि पूर्णपणे जळून खाक झाला. रेल्वे रुळांजवळ असलेल्या अनेक घरांच्या भिंती कोसळल्या, तसेच परिसरात उभी असलेली वाहनेही या स्फोटाच्या तडाख्यात सापडून पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. .मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यतास्फोट घडल्यानंतर तात्काळ संपूर्ण परिसरात एकच गोंधळ आणि घबराट उडाली. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि स्थानिक रहिवासी तात्काळ घटनास्थळी धावले असून, ते सध्या ढिगाऱ्याखालून आणि जळणाऱ्या रेल्वेच्या डब्यातून बळींना बाहेर काढण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या ५३ लोकांना जवळच्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले असून, त्यातील अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.