Rabia Ahsan 92 News Anchor Murder : रावळपिंडीतील '९२ न्यूज'च्या अँकर राबिया अहसान यांच्या हत्याकांडामुळे माध्यम जगतात संताप

इस्लामाबाद : पाकिस्तानातील प्रसिद्ध वृत्तवाहिनी '९२ न्यूज'च्या (92 News) लोकप्रिय महिला अँकर आणि कार्यक्रम सादरकर्त्या राबिया अहसान (वय ४१) यांची रावळपिंडी येथील राहत्या घरात गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या खळबळजनक हत्याकांडानंतर रावळपिंडी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत राबिया यांच्या पतीला ताब्यात घेतले असून हत्येसाठी वापरलेले पिस्तूलही जप्त केले आहे. .या घटनेमुळे पाकिस्तानच्या माध्यम जगतात प्रचंड संताप आणि हळहळ व्यक्त होत आहे. द हिंदूने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, रावळपिंडीतील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या गुलशनाबाद (Gulshanabad) परिसरातील घरात रविवारी रात्री हा रक्तरंजित थरार घडला..Nvidia Stock Crash : ३० मिनिटांत गमावले ६२,००० कोटी! 'त्या' चिनी तरुणीच्या जाळ्यात अडकले जगातील दिग्गज CEO?.रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळला मृतदेह!रविवारी रात्री राबिया अहसान आणि त्यांचे पती अहसान ताहिर यांच्यात घरात काही कारणावरून जोरदार वाद झाला होता. या वादानंतर बेडरूममध्ये अचानक गोळीबाराचा आवाज आला. घरात काम करणाऱ्या नोकराने धाव घेतली असता राबिया अहसान या रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर निपचित पडल्याचे दिसून आले. त्यांच्या शरीरावर गोळी लागल्याची गंभीर जखम झाली होती. रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच त्यांचा जागीच मृत्यू झाला होता..घटनेची माहिती मिळताच रावळपिंडी शहर पोलीस प्रमुख (CPO) हसन मुश्ताक सुखेरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायवैद्यक पथकासह (Forensic Team) घटनास्थळी धाव घेऊन पुरावे गोळा केले..Incredible Innovation : इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कशिवाय दाखवणार हवामान! १२ वीच्या विद्यार्थ्याचा चमत्कार, हिमालयातील खेड्यांसाठी बनवले 'लाईफ सेव्हर' यंत्र!."चुकून गोळी सुटली"; पतीचा दावा पोलिसांच्या संशयाच्या भोवऱ्यात!पोलिसांनी घटनास्थळावरून राबिया यांचे पती अहसान ताहिर यांना तात्काळ अटक केली. प्राथमिक चौकशीदरम्यान पतीने, "पिस्तूल साफ करत असताना अचानक चुकून गोळी सुटली (Accidental Firing)," असा दावा करून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, घटनास्थळाची परिस्थिती, गोळी लागण्याचा अँगल आणि घरात झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. राबिया यांचे बंधू खुर्रम अहमद यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अहसान ताहिर विरोधात पाकिस्तान दंडविधानाच्या कलम ३०२ (हत्येचा गुन्हा) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून न्यायालयाने त्याला पोलीस कोठडी सुनावली आहे..Sindkhed Raja Buldhana Tractor Accident : कुटार घेऊन निघाले अन् घाटातच होत्याचं नव्हतं झालं; ट्रॅक्टर उलटून दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू!.पाकिस्तानात महिला पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर!राबिया अहसान यांच्या हत्येनंतर देशभरातील पत्रकार संघटना, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच रावळपिंडीत एका डिजिटल मीडिया महिला अधिकाऱ्याची घरातच हत्या झाली होती. त्यानंतर आता थेट एका आघाडीच्या टीव्ही अँकरचा तिच्याच घरात अशा प्रकारे संशयास्पद अंत झाल्याने पाकिस्तानातील महिलांच्या कौटुंबिक सुरक्षेचा आणि हिंसाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चव्हाट्यावर आला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सर्व अंगांनी सखोल तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.