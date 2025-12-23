ग्लोबल

Radio Ceylon: रसिकांना रिजवणाऱ्या ‘रेडिओ सिलोन’नेची शताब्दी; भारतासह जगभरात लोकप्रिय, ‘बिनाका गीतमाला’सह गाजले अनेक कार्यक्रम

Radio Ceylon Completes 100 Years of Broadcasting: भारतीय चित्रपट संगीताच्या इतिहासात अजरामर ठरलेल्या ‘रेडिओ सिलोन’ने १०० वर्षांचा गौरवशाली प्रवास पूर्ण केला आहे. ‘बिनाका गीतमाला’सारख्या कार्यक्रमांमुळे पिढ्यान्‌पिढ्या रसिकांच्या स्मरणात राहिलेले हे केंद्र आजही चर्चेत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोलंबो : भारतीय चित्रपट संगीताच्या चाहत्यांच्या मनात घर करून राहिलेला ‘रेडिओ सिलोन’ने या आठवड्यात १०० वर्षे पूर्ण केली आहेत. सिनेरसिकांना गेली अनेक दशके रिझवणाऱ्या नभोवाणीच्या या केंद्राची शताब्दी ही इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

