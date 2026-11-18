काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी राजकारण, नेतृत्व आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याबाबत भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी भारत जोडो यात्रेचा उल्लेख करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचंही उदाहरण दिलं. 'माझ्याशी स्पर्धा करायची असेल, तर ४ हजार किलोमीटर चालावं लागेल. पण एवढं चालल्यानंतर लोक तुम्ही माझी नक्कल करत असल्याचं म्हणतील,' असा अप्रत्यक्ष टोलाही त्यांनी पंतप्रधान मोदींना लगावला. .राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान सुमारे ४ हजार किलोमीटरचा प्रवास केला होता. याच अनुभवाचा दाखला देत त्यांनी राजकारणात प्रत्येकाची ओळख वेगळी असावी, असं मत मांडलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं उदाहरण देताना ते म्हणाले की, मोदी यांची राजकारणातील ओळख इतर नेत्यांपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी दुसऱ्याशी स्पर्धा करण्यापेक्षा स्वतःचं वेगळेपण निर्माण करणं महत्त्वाचं आहे. .यावेळी राहुल गांधी यांनी आपल्या भाच्यासोबत झालेल्या चर्चेचाही उल्लेख केला. सतत स्पर्धा करत राहिल्यास आपल्यापेक्षा वेगाने पुढे जाणारा कोणी ना कोणी भेटतोच. त्यामुळे दुसऱ्याला मागे टाकण्यापेक्षा स्वतःचं वेगळं काम करत राहणं गरजेचं आहे, असं त्यांनी सांगितलं.राजकारणात काही अलिखित नियम असल्याचंही राहुल गांधी म्हणाले. राजकारणी व्यक्ती प्रामाणिक, प्रेमळ किंवा चांगली असू शकत नाही, अशी समजूत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. मात्र, सत्य बोलणं आणि प्रेमाने वागणं हीदेखील मोठी ताकद ठरू शकते. सत्य बोलायला सुरुवात केल्यानंतर त्याची ताकद लक्षात येते, असं त्यांनी सांगितलं. .RAHUL GANDHI GIRLFRIEND: 'ती सध्या काय करते?' राहुल गांधींना गर्लफ्रेंडबद्दल प्रश्न विचारताच दिलं असं उत्तर! म्हणाले....या कार्यक्रमात राहुल गांधी यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही टीका केली. भारत गंभीर आर्थिक संकटाच्या दिशेने जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. देशात बेरोजगारी वाढत आहे. शिक्षणव्यवस्थेत अडचणी आहेत. उत्पादन क्षेत्रालाही अपेक्षित गती मिळत नसल्याचं ते म्हणाले..PM Narendra Modi: 'मी कधीकाळी पत्रकारांसाठी खुर्च्याही लावायचो!' पंतप्रधान मोदींनी सांगितले फॅक्सपासून इन्स्टाग्राम रील्सपर्यंतचे भन्नाट किस्से.'मेक इन इंडिया' आणि 'स्टार्टअप इंडिया' यांसारख्या केंद्र सरकारच्या योजनांच्या परिणामकारकतेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. केवळ सेवा क्षेत्राच्या जोरावर देशातील सर्व तरुणांना रोजगार देता येणार नाही. त्यासाठी उत्पादन क्षेत्र आणि लघु-मध्यम उद्योगांना बळ देणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच गौतम अदानी आणि मुकेश अंबानी यांच्यासारख्या मोजक्या उद्योगपतींकडे आर्थिक विकासाचा मोठा हिस्सा जात असल्याची टीकाही केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.