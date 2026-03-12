ग्लोबल
Reliance Industries: रिलायन्सचा अमेरिकेत तेलशुद्धीकरण प्रकल्प; डाेनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा, ३०० अब्ज डॉलरचा करार
Reliance Partners in Major US Oil Refinery Project: मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स उद्योगसमूहाने अमेरिकेत नव्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात भागीदारी करण्याचा ऐतिहासिक करार केला आहे.
वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली : भारताचे अब्जाधीश उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचा रिलायन्स उद्योगसमूह अमेरिकेत भागीदारी तत्त्वावर नव्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात भागीदारी करणार आहे. ही घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली.