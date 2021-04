StopAsianHate: ओळख लपवून रिहाना आंदोलनात, पाहा व्हिडिओ

वॉशिंग्टन- अमेरिकेमध्ये सध्या वर्णवादविरोधी आंदोलन सुरु आहे. 'आशियाई लोकांचा द्वेष थांबवा' #StopAsianHate या स्लोगनखाली हजारो अमेरिकी नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. अमेरिकीत वर्णवादाचा इतिहास तसा जुना आहे. अमेरिकेत 16 मार्चला तीन मसाज पार्लवर एका माथेफिरुने हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 6 आशियाई वंशांच्या महिलांसह 8 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील आरोपीने वर्णवादाच्या मुद्द्यावरुन हा हल्ला केला होता. देशात आशियाई-अमेरिकी लोकांवर वाढत असलेल्या हल्ल्यांचा निषेध म्हणून हजारो अमेरिकन नागरिक रस्त्यावर उतरले. प्रसिद्ध गायिका रिहानाही या आंदोलनात सहभागी झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. रिहानाने स्वत:ची ओळख पटणार नाही अशा प्रकारचा पोशाख केला होता. आंदोलनात ती सक्रीयपणे भाग घेतल्याचं पाहायला मिळालं. तिने हातात एक पोस्टर घेतलंय, ज्यावर लिहिलंय, 'आशियाई लोकांचा द्वेष थांबवा'. रिहानाने आपली ओळख गुप्त ठेवली होती. पण, आंदोलनातील एका व्यक्तीला तिनं आपलं ट्विटर हँडल दिलं. त्यावेळी तिची ओळख पटली. यासंबंधीचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत.

भारतात सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर रिहानाने एक ट्विट केलं होतं. त्यामुळे ती चर्चेत आली होती आणि भारतात चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. भारतातील आंदोलनाशी तिला देणं-घेणं काय असा प्रश्न सरकारकडून विचारण्यात आला. रिहानाच्या ट्विटनंतर अनेक सेलिब्रेटिजनी ट्विट केलं. काहींनी तिचं समर्थन केलं, तर अनेकांनी तिला विरोध केला. अनेक मोठ्या सेलिब्रेटिजंनी ट्विट करत रिहानाने भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये पडू नये असा सल्ला दिला. विशेष म्हणजे थेट केंद्र सरकारने याप्रकरणाची दखल घेत, रिहानाला सुनावलं होतं.

Rihanna gave her Instagram handle to protestors (who didn’t recognize her) at the Stop Asian Hate march in NYC. pic.twitter.com/jKAFBWcr8C

— REALTALK MUSIC MEDIA & 100%NOGAS PROMO (@100NOGAS) April 5, 2021