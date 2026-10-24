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Piyush Goyal : पावभाजीची चव रोबोट देऊ शकणार नाही; वैभव सूर्यवंशीसारखा सिक्सरही नाही! कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मर्यादा आणि भारतातील संशोधनाच्या संधींवर पियुष गोयल यांची मांडणी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक्समुळे अनेक क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल होत असला तरी मानवी सर्जनशीलता, अनुभव आणि कौशल्याची जागा यंत्रे पूर्णपणे घेऊ शकणार नाहीत.
piyush goyal

piyush goyal

sakal

सम्राट फडणीस samrat.phadnis@esakal.com
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बर्लिन - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक्समुळे अनेक क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल होत असला तरी मानवी सर्जनशीलता, अनुभव आणि कौशल्याची जागा यंत्रे पूर्णपणे घेऊ शकणार नाहीत. मुंबईतील आपल्या आवडीची पावभाजी रोबोट बनवू शकतो; मात्र रोज त्याच चवीची पावभाजी मिळत राहिल्याने त्याचा कंटाळा येईल. वैभव सूर्यवंशीच्या शैलीत सिक्सर मारण्याचे कौशल्य रोबोटला कधीच आत्मसात करता येणार नाही, असे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.

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