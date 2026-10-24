Piyush Goyal : पावभाजीची चव रोबोट देऊ शकणार नाही; वैभव सूर्यवंशीसारखा सिक्सरही नाही! कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मर्यादा आणि भारतातील संशोधनाच्या संधींवर पियुष गोयल यांची मांडणी

बर्लिन - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक्समुळे अनेक क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल होत असला तरी मानवी सर्जनशीलता, अनुभव आणि कौशल्याची जागा यंत्रे पूर्णपणे घेऊ शकणार नाहीत. मुंबईतील आपल्या आवडीची पावभाजी रोबोट बनवू शकतो; मात्र रोज त्याच चवीची पावभाजी मिळत राहिल्याने त्याचा कंटाळा येईल. वैभव सूर्यवंशीच्या शैलीत सिक्सर मारण्याचे कौशल्य रोबोटला कधीच आत्मसात करता येणार नाही, असे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले..जर्मनी दौऱ्यात बर्लिनमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना गोयल यांनी भारतामध्ये संशोधनाच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नसल्याचा विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा गांभीर्याने घेतला. आगामी काळात कोणती क्षेत्रे वेगाने विकसित होतील, तसेच बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या काळात विद्यार्थ्यांनी कोणत्या दिशेने शिक्षण आणि संशोधन करावे, याबाबतही विद्यार्थ्यांनी गोयल यांना प्रश्न विचारले..‘क्रीडा वैद्यकात भारतात संशोधन कमी’भारतीय विद्यार्थ्यांनी क्रीडा आणि आरोग्याशी संबंधित संशोधनाच्या संधींबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर क्रीडा वैद्यकशास्त्राच्या क्षेत्रात भारतात अद्याप अपेक्षेइतके संशोधन झालेले नाही, हे गोयल यांनी मान्य केले.आगामी काळात या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असून, याबाबत केंद्रीय क्रीडामंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभाव कोणकोणत्या क्षेत्रांवर पडेल, याबरोबरच एआय कोणत्या क्षेत्रांमध्ये प्रभावी ठरणार नाही, याचाही अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.तंत्रज्ञानाच्या वेगवान विकासाकडे केवळ रोजगार कमी होण्याच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, मानवी कौशल्याची आवश्यकता कायम राहणाऱ्या क्षेत्रांचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे, असा त्यांच्या उत्तराचा सूर होता.त्यासाठी त्यांनी खाद्यसंस्कृती आणि क्रिकेटची उदाहरणे दिली. .'मुंबईत माझ्या आवडीची पावभाजी रोबोट कधीच बनवू शकणार नाही. रोबोटिक पावभाजीची चव रोज तीच असेल आणि कंटाळवाणे होईल. वैभव सूर्यवंशीच्या शैलीत रोबोट कधीच सिक्सर मारू शकणार नाही,' असे सांगत गोयल यांनी मानवी अनुभव, कल्पकता आणि कौशल्याचे महत्त्व मांडले.जर्मनीत भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या तिप्पटगोयल ज्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत होते, त्या समुदायाचे वाढते आकारमानही भारत-जर्मनी संबंधातील महत्त्वाचा बदल दाखवते आहे. जर्मनीतील भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे. भारतीय विद्यार्थी हा जर्मनीतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा सर्वांत मोठा राष्ट्रीय गट बनला आहे..अभियांत्रिकीकडे सर्वाधिक कलजर्मनीतील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये अभियांत्रिकी आणि जीवशास्त्राशी संबंधित क्षेत्रांचा वाटा सुमारे ६० टक्के आहे. समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित अभ्यासक्रमांचा वाटा सुमारे २१ टक्के, तर गणित आणि नैसर्गिक विज्ञानांचा वाटा सुमारे १८ टक्के आहे..आकडे काय सांगतात?शैक्षणिक वर्ष जर्मनीतील भारतीय विद्यार्थी२०२१-२२ ३४,१३४२०२२-२३ ४२,९९७२०२३-२४ ४९,००८२०२४-२५ ५८,८३३जून २०२६ सुमारे ६०,०००(स्रोत : जर्मन सांख्यिकी कार्यालय, डीएएडी आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.