Russia Ukraine War: रशियाचा युक्रेनवर भीषण हल्ला! ६०० ड्रोन आणि ९० क्षेपणास्त्रांचा मारा; ४ जणांचा मृत्यू, ८० हून अधिक लोक जखमी

रशियाने युक्रेनची राजधानी कीव आणि आसपासच्या परिसरावर मोठा हल्ला केला. युक्रेनियन हवाई दलाच्या माहितीनुसार, रशियाने एकूण ९० क्षेपणास्त्रे आणि ६०० ड्रोन डागले. या हल्ल्यात अत्यंत घातक आणि अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या ओरेश्निक हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राचाही वापर करण्यात आला. युक्रेनियन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात चार जण ठार झाले आणि ८० हून अधिक जण जखमी झाले. अनेक घरे, शाळा, दुकाने आणि इतर इमारतीही उद्ध्वस्त झाल्या किंवा त्यांना आग लावण्यात आली..कीवचे महापौर विटाली क्लिचको म्हणाले की, शहरासाठी ती एक भयावह रात्र होती. रात्रभर स्फोट सुरूच होते. आग विझवण्यासाठी आणि ढिगारा हटवण्यासाठी बचाव पथके अथकपणे काम करत होती. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की म्हणाले की, रशियाने कीवपासून सुमारे ६४ किमी अंतरावर असलेल्या बिला त्सेर्कवा या शहरालाही लक्ष्य केले होते. रशियाने पाणीपुरवठा केंद्रांनाही लक्ष्य केले होते. .त्यांनी असा आरोप केला की, रशिया उन्हाळ्यापूर्वी पाणीपुरवठा व्यवस्था विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यांनी अमेरिका आणि युरोपीय देशांना रशियाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले. युक्रेनने रशियावर केलेल्या हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तरादाखल हे हल्ले करण्यात आले, असा रशियाचा दावा आहे. युक्रेनच्या लष्करी आस्थापना, हवाई तळ आणि लष्करी सुविधांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा रशियाचा दावा आहे. .ओरेश्निक, इस्कंदर, किंझाल आणि झिरकॉन यांसारख्या क्षेपणास्त्रांचा वापर केल्याचेही रशियाने म्हटले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी आधीच म्हटले आहे की, ओरेश्निक क्षेपणास्त्र रोखणे अत्यंत कठीण आहे, कारण ते ध्वनीच्या वेगापेक्षा १० पट अधिक वेगाने प्रवास करते. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून युक्रेनविरुद्ध ओरेश्निक क्षेपणास्त्राचा वापर करण्याची ही रशियाची तिसरी वेळ आहे. ओरेश्निकचा पल्ला अनेक हजार किलोमीटर असून ते अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहे..हल्ल्यादरम्यान कीवमधील घाबरलेले रहिवासी मेट्रो स्थानकांमध्ये लपून बसले आणि अनेक तास तिथेच राहिले. एका महिलेने सांगितले की, वरच्या मजल्यावर सतत स्फोटांचे आवाज ऐकू येत होते, ज्यामुळे लोक खूप घाबरले होते. सकाळपर्यंत शहराच्या अनेक भागांमध्ये धूर दिसत होता. खिडक्यांच्या काचा फुटल्या होत्या आणि काही इमारतींचे भाग कोसळले होते. अग्निशमन दल आणि बचाव पथकांनी बराच वेळ काम सुरू ठेवले होते.