Russia Ukraine War: रशियाचा युक्रेनवर भीषण हल्ला! ६०० ड्रोन आणि ९० क्षेपणास्त्रांचा मारा; ४ जणांचा मृत्यू, ८० हून अधिक लोक जखमी

Russia Ukraine War: रशियाने युक्रेनची राजधानी कीववर मोठा हल्ला केला. त्यांनी ६०० ड्रोन आणि ९० क्षेपणास्त्रे डागली. ज्यात ओरेश्निक हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राचा समावेश होता. अनेक घरे, शाळा आणि इमारतींचे नुकसान झाले.
रशियाने युक्रेनची राजधानी कीव आणि आसपासच्या परिसरावर मोठा हल्ला केला. युक्रेनियन हवाई दलाच्या माहितीनुसार, रशियाने एकूण ९० क्षेपणास्त्रे आणि ६०० ड्रोन डागले. या हल्ल्यात अत्यंत घातक आणि अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या ओरेश्निक हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राचाही वापर करण्यात आला. युक्रेनियन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात चार जण ठार झाले आणि ८० हून अधिक जण जखमी झाले. अनेक घरे, शाळा, दुकाने आणि इतर इमारतीही उद्ध्वस्त झाल्या किंवा त्यांना आग लावण्यात आली.

