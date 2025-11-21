Russia India Defence Deal: भारताला हवे ते तंत्रज्ञान देणार; रशियाचा प्रस्ताव, ‘एसयू-५७’ विमाने देण्याची तयारी

दुबई : ‘‘आम्ही भारतासाठी आमचे संरक्षण तंत्रज्ञान खुले करण्यास तयार आहोत. त्यांना आम्ही पाचव्या पिढीतील एसयू-५७ हे लढाऊ विमान पुरविण्यास तयार असून नंतरच्या काळात या विमानाचे भारतात उत्पादन करण्याचीही आमची तयारी आहे,’’असा खुला प्रस्ताव रशियाने भारताला दिला आहे..आपल्या अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र भारतासाठी आतापर्यंत कोणत्याही देशाने खुले केले नव्हते. हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास, आतापर्यंत पाश्चिमात्य देशांनी जे तंत्रज्ञान देण्यास भारताला नकार दिला होता, ते तंत्रज्ञान रशियाकडून मिळेल..रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन हे भारत-रशिया वार्षिक परिषदेसाठी पुढील महिन्यात भारतात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेली ही मोठी घडामोड असल्याचे मानले जात आहे. दुबईमध्ये सध्या एअरशो सुरू असून त्यामध्ये रशिया सरकारच्या ‘रॉस्टेक’ या संरक्षण कंपनीने सहभाग घेतला आहे..या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्गेई चेमेझोव्ह यांनी भारतापुढे लढाऊ विमानाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार रशिया भारताला एसयू-५७ ही विमाने देण्यास तयार असून टप्प्याटप्प्यामध्ये या विमानाचे उत्पादनही भारतात करण्याची त्यांची तयारी आहे. एवढेच नाही, तर ‘एसयू-७५’ या लढाऊ विमानाचीही विक्री करण्याची तयारी रशियाकडून दाखविली जाऊ शकते. रशियाचा हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास भारताच्या हवाई सामर्थ्यामध्ये मोठी वाढ होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..Russia Nuclear Submarine: रशियाची अण्वस्त्रवाहू पाणबुडी सज्ज; लढाईसाठी ‘पोसायडन’ ड्रोन तैनात, सागरी सीमांच्या संरक्षणाचे उद्दिष्ट.चेमेझोव्ह म्हणाले,‘‘पाचव्या पिढीतील सर्व अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान भारताला देण्यास आम्ही तयार आहोत. इंजिन उत्पादन, सेन्सर, रडार उपकरणे आणि इतर अनेक यंत्रणा आम्ही भारताला देऊ शकतो. भारत हा आमचा अनेक दशकांपासूनचा मित्रदेश आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारताने केलेली कोणतीही मागणी आम्हाला मान्य असेल. रशियातील आणखी एक कंपनी रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट या कंपनीनेही भारताला सर्व प्रकारचे अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान देण्याची तयारी दर्शविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.