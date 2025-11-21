ग्लोबल

Russia India Defence Deal: भारताला हवे ते तंत्रज्ञान देणार; रशियाचा प्रस्ताव, ‘एसयू-५७’ विमाने देण्याची तयारी

Russia Opens Full Defence Technology Access to India: रशियाने भारताला पाचव्या पिढीतील एसयू-५७ लढाऊ विमानांसह प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान देण्याची खुली ऑफर दिली आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण, विमान उत्पादन आणि भविष्यातील सामरिक सहकार्य वाढणार असल्याची तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया.
दुबई : ‘‘आम्ही भारतासाठी आमचे संरक्षण तंत्रज्ञान खुले करण्यास तयार आहोत. त्यांना आम्ही पाचव्या पिढीतील एसयू-५७ हे लढाऊ विमान पुरविण्यास तयार असून नंतरच्या काळात या विमानाचे भारतात उत्पादन करण्याचीही आमची तयारी आहे,’’असा खुला प्रस्ताव रशियाने भारताला दिला आहे.

