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Russia Su57 Offer India: रशियाकडून भारताला मोठी ऑफर! पुतिन म्हणाले, सोबत काम करु.. बघू कोण आडवं येतंय ते; पण भारताने...

Vladimir Putin declares zero restrictions on technology transfer for Su-57 stealth fighters to India: हा प्रकल्प सुरुवातीला भारत आणि रशियाचे संयुक्त उत्पादन बनू शकला असता, परंतु नंतर रशियाने त्याचा स्वतंत्रपणे विकास केला होता.
Russia's Su-57 Fighter Jet Offer

Russia's Su-57 Fighter Jet Offer

esakal

संतोष कानडे
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Vladimir Putin: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताला अत्याधुनिक स्टेल्थ फायटर जेट 'Su-57' च्या संयुक्त निर्मितीचा एक मोठा आणि खुला प्रस्ताव दिला आहे. रशिया या लढाऊ विमानाचा संयुक्त विकास आणि उत्पादनासाठी पूर्णपणे तयार आहे. या प्रस्तावासाठी भारतावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध किंवा मर्यादा घातल्या नाहीत.

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