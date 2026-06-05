Russia Su57 Offer India: रशियाकडून भारताला मोठी ऑफर! पुतिन म्हणाले, सोबत काम करु.. बघू कोण आडवं येतंय ते; पण भारताने...

Vladimir Putin: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताला अत्याधुनिक स्टेल्थ फायटर जेट 'Su-57' च्या संयुक्त निर्मितीचा एक मोठा आणि खुला प्रस्ताव दिला आहे. रशिया या लढाऊ विमानाचा संयुक्त विकास आणि उत्पादनासाठी पूर्णपणे तयार आहे. या प्रस्तावासाठी भारतावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध किंवा मर्यादा घातल्या नाहीत..काय म्हणाले पुतिन?"आम्ही आमच्या भारतीय मित्रांना Su-57 च्या संयुक्त विकासाचा प्रस्ताव दिला आहे. मला वाटते की हे आतापर्यंतचे जगातील सर्वात उत्कृष्ट लढाऊ विमान आहे. मात्र, आमच्या भारतीय मित्रांनी त्यावर 'बघूया' अशी प्रतिक्रिया दिली होती."पुतिन पुढे म्हणाले, हा प्रकल्प सुरुवातीला भारत आणि रशियाचे संयुक्त उत्पादन बनू शकला असता, परंतु नंतर रशियाने त्याचा स्वतंत्रपणे विकास केला होता. मात्र आम्ही भारतासोबत मिळून यावर काम करण्यास, विमानांचा पुरवठा करण्यास तयार आहोत. येथे कोणत्याही प्रकारच्या टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरवर कोणतीही बंदी नाही. भारत आणि रशिया मिळून हा प्रकल्प विकसित करतील आणि आपल्या दोघांनाही कोणी रोखू शकत नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Google मध्ये पुन्हा मोठी कपात! अनेक कर्मचाऱ्यांना दाखवला बाहेरचा रस्ता; टेक इंडस्ट्रीत अस्थिरता कायम.सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीत भारतासाठी हा प्रस्ताव खूप महत्त्वाचा आहे. भारतीय वायुसेना बऱ्याच काळापासून पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानाची गरज व्यक्त करत आहे. भारताचा स्वदेशी AMCA कार्यक्रम अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून, 2035 पूर्वी हे विमान सेवेत येण्याची शक्यता कमी आहे..India Nepal Dispute: भारताचं महत्त्व नेपाळला उमगलं! तणावानंतर आता मैत्रीचा हात; बालेन शाहांनी वाढवला राजनैतिक संवाद.दुसरीकडे मात्र, चीन वेगाने आपले आधुनिक लढाऊ विमान कार्यक्रम पुढे नेतो आहे. चीन आधीच 'J-20' स्टेल्थ फायटर वापरत असून, आता तो 'Chengdu J-36' आणि 'Shenyang J-50' या दोन सहाव्या जनरेशनच्या विमानांवर काम करत आहे. त्यातच पाकिस्तानने चीनकडून 'Shenyang J-35' स्टेल्थ फायटर खरेदी करण्यास प्राथमिक संमती दिली असून ४० विमाने खरेदी करण्याच्या योजनेला दुजोरा दिला आहे.या पार्श्वभूमीवर भारतीय वायुसेनेची तातडीची गरज लक्षात घेता, रशियाने जर भारतीय वायुसेनेच्या सर्व तांत्रिक अटी पूर्ण केल्या, तर भारत अंतरिम उपाय म्हणून किमान दोन स्क्वाड्रन म्हणजे सुमारे 36 'Su-57' विमाने खरेदी करण्याचा विचार करू शकतो, असे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.