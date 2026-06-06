Vladimir Putin: ''एकेकाळी अमेरिकेने मोदींवर निर्बंध आणले होते, मात्र आज...'', पुतिन यांनी करुन दिली भारताच्या ताकदीची जाणीव

PM Modi US Sanctions History: ''कोणत्याही देशाने दिलेल्या निर्बंधांच्या धमक्यांचा भारतावर काहीही परिणाम होणार नाही. मोदी यांच्यावरही पूर्वी लावण्यात आलेले सर्व निर्बंध आता संपुष्टात आले आहेत.'' अशा शब्दांमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताचं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलं आहे..पुतिन यांनी भारतीयांची प्रतिभा आणि त्यांचे तांत्रिक कौशल्य जगभरात प्रसिद्ध असल्याचे म्हटले आहे. भारत आणि रशिया यांच्यातील सहकार्य आणि व्यापारी भागीदारी अत्यंत मजबूत असल्याचे सांगत पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली..नाना पाटेकरांनी खरंच कानाखाली मारली मग मी पण दिली एक ठेवून... अभिनेत्रीने सांगितला 'यशवंत' सिनेमाचा किस्सा .काय म्हणाले पुतिन?भारताचे लोक अत्यंत हुशार आणि उच्चशिक्षित आहेत. विशेषतः कोडिंग आणि तांत्रिक क्षेत्रात भारतीयांचे प्राविण्य आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT), सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि इतर आधुनिक क्षेत्रांमध्ये भारतीय व्यावसायिकांनी उल्लेखनीय कामगिरी केलीय. होर्मुज सामुद्रधुनी परिसरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे भारताला काही सावधगिरीची पावले उचलावी लागली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला खासगी वाहनांचा मर्यादित वापर करण्याचे आणि लांब पल्ल्याचा प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले होते. पुतिन यांनी या निर्णयाला एक जबाबदार पाऊल म्हटले आहे. भारत आणि इतर आशियाई देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशिया सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे. रशियन कंपन्या आणि भारतीय भागीदारांनी परस्परांमधील सहकार्य वाढवण्याचा योग्य निर्णय घेतला आहे. रशिया केवळ भारतीय बाजारपेठेत पुरवठा वाढवत नाही, तर आपली तांत्रिक कौशल्ये आणि सेवादेखील देत आहे..Suryakumar Reaction: कॅप्टन्सी पण गेली अन् संघातूनही काढलं, नव्या कर्णधारासह टीम जाहीर होताच काय म्हणाला सूर्या?.अमेरिकेने मोदींवर निर्बंध घातले होते...पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताला कोणत्याही निर्बंधांची धमकी देणे महागात पडू शकते. पुतिन यांनी एक आठवण करून दिली जेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका प्रवासावर बंदी घालण्यात आली होती; मात्र आज तेच मोदी भारताचे पंतप्रधान आहेत आणि त्यांच्यावरील सर्व निर्बंध आता संपले आहेत."आम्हाला भारताला काय द्यायचे आहे आणि काय नाही, हे कोणीही सांगू शकत नाही. आम्ही आमच्या भागीदारांना दिलेली आश्वासने नेहमी पाळतो, विशेषतः भारतासारख्या विश्वासू मित्रासोबत आम्ही कायम आहोत." असे पुतिन यांनी ठामपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.