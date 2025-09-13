Russia Earthquake : रशियातील कमचटका किनारपट्टीजवळ पुन्हा भूकंप, तीव्रता 7.7 रिश्टर स्केल...त्सुनामीचाही इशारा

A massive 7.7 magnitude earthquake hit Russia’s Kamchatka Peninsula : रशियाला भूकंपाचा धक्का बसला आहे. येथील कमचटका प्रायद्वीपाच्या पूर्व किनारपट्टीजवळ या भूकंपाची नोंद झाली. या भूकंपाची तीव्रता 7.7 इतकी मोजण्यात आली असून हा भूकंप समुद्राच्या 10 किलोमीटर खोलीवर झाला असल्याचं जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेसकडून सांगण्यात आलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेनंतर ३०० किमीच्या परिघात त्सुनामीचा इशाराही देण्यात आला आहे..या भागात भूकंप येण्याची गेल्या दोन महिन्यातली ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी जुलै महिन्यातही इथे भूकंपाचा जोरदार धक्का जाणवला होता. त्यावेळी या भूकंपाची तीव्रता 8.8 रिश्टर स्केल इतकी मोजण्यात आली होती. या भूकंपामुळे प्रशांत महासागरात त्सुनामीही आली होती. त्यावेळी जवळपास 4 मीटर उंच लाटा उसळल्या होत्या..Afghanistan Earthquake : अफगाणिस्तान तीन भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरलं, ५०० जणांचा मृत्यू, 1000 हून अधिक जखमी .हा भूकंप आतापर्यंतच्या सर्वात शक्तिशाली भूकंपांपैकी एक होता. यामुळे हवाई, जपान आणि इतर तटीय क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले होते. जपानमध्येही 20 लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे आदेश देण्यात आले होते..कामचटका प्रायद्वीप हा भूवैज्ञानिकदृष्ट्या अत्यंत सक्रिय असा भाग आहे आणि तो पॅसिफिक रिंग ऑफ फायरचा भाग मानला जातो. या क्षेत्रात सतत भूकंप किंवा आणि ज्वालामुखीय होत असतात. या भागात जुलै महिन्यातील झालेल्या भूकंपानंतर रशिया, अमेरिका, जपान, हवाई, चिली, कोस्टा रिका यासारख्या देशांमध्ये त्सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला होता..South America Earthquake : भूकंपाच्या धक्क्याने दक्षिण अमेरिका हादरली ! 8.0 इतकी तीव्रता, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण.दरम्यान, आजच्या भूकंपाच्या धक्क्यानंतरही त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. कामचटका प्रायद्वीपावरील रहिवाशांना सतर्क राहण्याचे. तसेच आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या भूकंपामुळे अद्याप कोणत्याही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, हा भाग भूकंपप्रवण असल्याने सतर्क राहण्याच आवाहन करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.