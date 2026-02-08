Russia Knife Attack : रशियात चार भारतीय विद्यार्थ्यांसह अनेकांवर चाकू हल्ला, एक गंभीर जखमी; १५ वर्षांचा मुलगा वसतिगृहात घुसला अन्...

रशियातील एका वैद्यकीय विद्यापीठात चाकू हल्ल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यात चार भारतीय विद्यार्थ्यांसह अनेक जण जखमी झाले आहेत. भारतीय दूतावासाने शनिवारी रात्री (७ फेब्रुवारी) या घटनेची पुष्टी केली आणि सांगितले की सर्व जखमी विद्यार्थ्यांवर उपचार सुरू आहेत..भारतीय दूतावासाने एक्स वरील एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की उफा येथे एक दुर्दैवी हल्ला झाला आहे, ज्यामध्ये चार भारतीय विद्यार्थी देखील जखमी झाले आहेत. दूतावासाने म्हटले आहे की ते स्थानिक रशियन अधिकाऱ्यांशी संपर्कात आहे आणि जखमी विद्यार्थ्यांना सर्व शक्य मदत करण्यासाठी काझानमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाचे अधिकारी उफा येथे रवाना झाले आहेत. .हल्ला कसा झाला?पीटीआयच्या माहितीनुसार शनिवारी (७ फेब्रुवारी २०२६) एका १५ वर्षीय मुलाने उफा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसमध्ये प्रवेश केला. आरोपी थेट वसतिगृहात गेला आणि अचानक तेथील विद्यार्थ्यांवर चाकूने हल्ला केला. हा हल्ला इतका अचानक होता की विद्यार्थी काहीच करु शकले नाहीत. रशियाच्या गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने अनेक विद्यार्थ्यांवर चाकूने वार केले. पोलिसांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने दोन पोलिसांवर हल्ला केला. अटकेचा प्रतिकार करताना आरोपी स्वतः जखमी झाला. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मेजर जनरल इरिना वोल्क यांनी सांगितले की, आरोपीला ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करताना पोलिस जखमी झाले आणि हल्लेखोराने स्वतःलाही जखमी केले..Crime: गुप्तांगाला जखम, व्हिडिओ, अन्...; तरुणावर सामुहिक अत्याचार, म्हणाला- ते तिघे राक्षस होते, त्यांनी माझ्यावर....जखमी विद्यार्थ्यांची प्रकृती कशी आहे?रशियन आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हल्ल्यात जखमी झालेल्या चार जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. किशोरवयीन हल्लेखोरालाही बाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे आणि त्याची प्रकृतीही गंभीर आहे. .Crime: संतापजनक! हातापायावर व्रण येईपर्यंत काठीचे १०५ फटके अन्...; शिक्षकाची १० वर्षीय विद्यार्थ्याला अमानुष मारहाण.तपासात महत्त्वाची माहिती उघड स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, आरोपी बंदी घातलेल्या नव-नाझी संघटनेशी संबंधित होता. हल्ल्यादरम्यान तो राष्ट्रवादाच्या घोषणा देत असल्याचे वृत्त आहे. तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे आणि प्रत्येक पैलूची तपासणी करत आहेत. या घटनेनंतर, विद्यापीठ आणि आजूबाजूच्या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. भारतीय दूतावासाने सांगितले आहे की ते परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि भारतीय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही त्यांची प्राथमिकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.